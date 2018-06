Pediatri di domani in “gara” per la solidarietà | confezionano con le loro mani 35 000

meteoweb.eu

(Di venerdì 1 giugno 2018) Dopo tre giorni di formazione sulla nutrizione neonatale, oltre 100 giovani specializzandi ina si sono messi in gioco oggi in una gara di: a margine della visita tecnica allo stabilimento Plasmon di Latina, idi, provenienti da tutte le 36 Scuole di Specializzazione d’Italia, hanno assemblato con le35.000 singole razioni di cibo. Queste confezioni di riso, soia, verdure liofilizzate e vitamine saranno affidate all’Associazione Rise Against Hunger, che le destinerà a scuole, orfanotrofi, ospedali e comunità locali delle popolazioni più bisognose nel mondo. “Durante queste giornate – ha detto Luigi Cimmino Caserta, Responsabile delle Relazioni Istituzionali e dell’Informazione Scientifica di Kraft Heinz – gli specializzandi ina di tutta Italia hanno appreso che la nutrizione non è solo un atto fisiologico, ma anche una forma ...