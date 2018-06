Pechino Express – Chi sono le Mannequin? L’ex fidanzata di Valentino Rossi e la figlia

Pechino Express 7 : ecco il cast completo della nuova edizione 2018 : Le coppie sono complete ed è tutto per la partenza verso l'Africa, palcoscenico del nuovo viaggio del reality condotto da Costantino della Gherardesca,

Concorrenti Pechino Express 2018 : svelato il cast ufficiale : Pechino Express presenta il cast della nuova edizione La produzione di Pechino Express ha finalmente rivelato il cast della nuova edizione. Costantino Della Gherardesca è pronto ad accogliere le nuove otto coppie che concorreranno per il titolo finale, ma scopriamole insieme. Il primo è il team #MadreEfiglio, composto da Eleonora Brigliadori e Gabriele Gilbo. L’attrice, come i più informati ricorderanno bene, è stata più volte ...

Pechino Express 2018 : i concorrenti ufficiali e le coppie partecipanti : I 16 concorrenti di Pechino Express 2018 Ufficialmente rivelati i nomi dei 16 concorrenti di Pechino Express 2018 e le 8 coppie partecipanti alla nuova edizione del programma di Rai2. A viaggiare nel docu-reality condotto da Costantino Della Gherardesca saranno, come sempre, famosi e meno noti. Queste, infatti, le formazioni scelte per mettere in piedi […] L'articolo Pechino Express 2018: i concorrenti ufficiali e le coppie partecipanti ...

Pechino Express 2018 : le coppie della settima edizione : Svelate le coppie della prossima edizione di Pechino Express 2018: ecco chi saranno i protagonisti pronti a mettersi alla prova nel reality di Rai 2 Dopo le prime indiscrezioni dei giorni scorsi, possiamo finalmente annunciarvi le otto coppie di personaggi che parteciperanno alla prossima edizione di Pechino Express 2018. Il reality show, prodotto da Magnolia, farà il suo ritorno a settembre come sempre in prima serata su Rai 2. Pechino Express ...

«Pechino Express 2018» : le prime indiscrezioni sul cast : Marocco, Tanzania e Sudafrica. Potrebbero essere queste le tappe della settima edizione di Pechino Express, l’adventure-game per antonomasia, il programma in grado di raccontare il viaggio attraverso una prospettiva nuova, senza filtri. Alla guida, per il sesto anno consecutivo, Costantino Della Gherardesca, che partirà insieme alle otto coppie protagoniste del 2018 il prossimo 22 giugno (la messa in onda è prevista, invece, a settembre su ...

Pechino Express 7 : le coppie della nuova edizione : Al via in autunno il docu-reality giunto alla settima edizione. I primi nomi dei concorrenti che compongono il cast.