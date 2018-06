Pd : Martina - tanti in nuovo governo devono scusarsi con Mattarella : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Rivolgiamo un saluto caloroso al presidente Sergio Mattarella. Un esempio per tutti. In tanti nel nuovo governo si devono scusare con lui”. Lo ha detto Maurizio Martina alla manifestazione Pd a Santi apostoli. L'articolo Pd: Martina, tanti in nuovo governo devono scusarsi con Mattarella sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo - Di Maio : «Intesa M5S-Pd o si torna al voto». Martina : «Passi avanti importanti» : Sul Colle più alto c’è attesa per le conclusioni finali che il presidente Roberto Fico porterà, questo pomeriggio, come risultato dei colloqui avuti con M5S e Pd nella laboriosa esplorazione di una intesa per dar vita a un Governo. Il reggente del Pd Martina non chiude la porta al confronto, anche se «restano differenze» ...

Governo - Martina : «Passi in avanti importanti - deciderà la direzione Pd» : Sul Colle più alto c’è attesa per le conclusioni finali che il presidente Roberto Fico porterà, questo pomeriggio, come risultato dei colloqui avuti con M5S e Pd nella laboriosa esplorazione di una intesa per dar vita a un Governo. Il reggente del Pd Martina non chiude la porta al confronto, anche se «restano differenze» ...

Martina : da M5s passi avanti importanti - ma restano differenze : Roma, 26 apr. , askanews, 'Abbiamo portato a Fico le nostre valutazioni, riconosciamo e registriamo passi in avanti importanti, in particolare rispetto alla richiesta fondamentale relativa alla ...

Martina - M5S ha fatto passi importanti : "Ci interessa dare una mano a questo Paese in una fase delicata della storia istituzionale e politica - ancora Martina -. Se siamo arrivati fino a qui è perché altri hanno fallito, per 50 giorni ...

Martina - M5S ha fatto passi importanti : "Ci interessa dare una mano a questo Paese in una fase delicata della storia istituzionale e politica - ancora Martina -. Se siamo arrivati fino a qui è perché altri hanno fallito, per 50 giorni ...

Martina : da M5s passi avanti importanti - ma non nascondiamo difficoltà e differenze : Il segretario reggente del Pd spiega: "Abbiamo deciso di convocare la Direzione nazionale il 3 maggio , in quella sede decideremo come sappiamo fare, come partito, come comunità, se e come accedere a questo confronto". Alle 13 si terrà l'incontro con la delegazione dei 5Stelle

Fico domattina rivede Pd e M5s. Martina : "Tanti chiedono di provare" : La delegazione dem sarà ricevuta dal presidente della Camera alle 11, quella 5 stelle alle 13. Renzi a Firenze si improvvisa sondaggista e chiede a chi lo saluta: "Vorreste governo con 5telle?

Martina : governo M5s-Pd? Tanti chiedono di provare - decidiamo insieme. 'No' a voto anticipato : Non ha nulla a che fare con la complessità dei problemi che dobbiamo affrontare e neanche con una politica forte , non arrogante o aggressiva, di cui abbiamo disperatamente bisogno". Per Debora ...

Governo - Martina : "Tanti chiedono al Pd di provare" : "L'ho già detto tante volte:l'ipotesi di un voto anticipato, di un voto a breve, mipreoccupa perché darebbe un segnale sbagliato e rischierebbe direplicare una situazione che non possiamo permetterci" ha detto il reggente del partito.

Governo - Martina : “Tanti chiedono al Pd di provare” : Governo, Martina: “Tanti chiedono al Pd di provare” “L’ho già detto tante volte:l’ipotesi di un voto anticipato, di un voto a breve, mipreoccupa perché darebbe un segnale sbagliato e rischierebbe direplicare una situazione che non possiamo permetterci” ha detto il reggente del partito. Continua a leggere

Martina : governo M5s-Pd? Tanti chiedono di provare - decidiamo insieme. 'No' a voto anticipato : Il segretario reggente incalza: stop logiche correnti. Rosato parla di "distanze abissali" con Di Maio, ma nello stesso tempo richiama tutti al senso di responsabilità: "convochiamo i nostri organismi dirigenti" per capire "se è utile o no, nell' interesse del Paese, fare un governo con forze politiche così disTanti". Renzi intanto non interviene direttamente nel dibattito interno al partito. E a Firenze si improvvisa sondaggista e chiede a chi ...

Governo - Martina : 'Tanti chiedono al Pd di provare a formare un esecutivo - decidiamo insieme' : Non ha nulla a che fare con la complessità dei problemi che dobbiamo affrontare e neanche con una politica forte di cui abbiamo disperatamente bisogno", ha aggiunto. E sulla possibilità di candidarsi ...

Governo - Martina : 'Tanti chiedono a Pd di provare - decidiamo insieme' : Il Pd è chiamato da molti a "provare" a fare un Governo. Lo ha detto il segretario reggente Maurizio Martina, precisando che "c'è preoccupazione vera rispetto a un Governo a trazione leghista. L'...