PD in piazza | Martina a Salvini | Esci dalla diretta Facebook e vieni a

blogo

: #UltimOra #GovernoLega5S, Centrosinistra in piazza a Roma, Martina: governo basato sul contratto della paura… - SkyTG24 : #UltimOra #GovernoLega5S, Centrosinistra in piazza a Roma, Martina: governo basato sul contratto della paura… - repubblica : Pd in piazza, Martina a Salvini: 'Stai con dazi di Trump o con gli operai di Terni?'. Da Milano a Roma, il Pd in pi… - HuffPostItalia : Il nemico della piazza dem di Santi Apostoli è Salvini. Martina: 'Esci dalla diretta Facebook' -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Nel giorno del giuramento del nuovo Governo, il Partito Democratico è sceso ina Roma e Milano in difesa della Costituzione. Le due manifestazioni erano infatti state annunciate dopo la minaccia dell'impeachment nei confronti di Mattarella, poi ritirata sia da parte del Movimento 5 Stelle che da parte di Fratelli d'Italia. La manifestazione si è tenuta ugualmente, trasformandosi in un dibattito sul nuovo Governo.Sul palco di Roma si sono alternati diversi attivisti che hanno ringraziato il Presidente Mattarella per aver respinto Paolo Savona come Ministro dell'Economia. Poi è stata la volta del Segretario Maurizioche ha fatto il suo appello per l'unità del partito, un proposito accompagnato da un lungo applauso e da cori di approvazione: "Prepariamo, organizziamo la riscossa, costruiamo con parole chiare l'alternativa e facciamolo dentro uno sforzo popolare, non ...