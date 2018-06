Pd in piazza contro il governo Conte : Roma 1 giu. (Adnkronos) – La tempistica è quasi perfetta. Il governo Conte giura al Quirinale e il Pd riunisce la sua prima piazza da forza di opposizione. Militanti, dirigenti e ex-ministri riuniti a Santi Apostoli, la storica piazza ulivista, per dare il via a un percorso nuovo e la costruzione di un’alternativa. Il ‘fronte repubblicano’ o comunque una nuova compagine di centrosinistra. “Prendiamo tutti questa ...

Pd in piazza - Martina a Salvini 'Stai con dazi di Trump o con gli operai di Terni '. Da Milano a Roma - il Pd in piazza contro il governo ... : A Torino, in concomitanza con la manifestazione, tutti i circoli rimarranno aperti per riflettere e approfondire l'attuale situazione politica nazionale. Anche il Pd siciliano si mobilita a difesa di ...

Boldrini : presente in piazza contro inaudite pressioni su Mattarella : Boldrini: chi si appresta a governare fino poche ore fa accusava presidente Repubblica Roma – Di seguito le parole di Laura Boldrini, deputata di LeU. “Sarò presente alla manifestazione di piazza Santi Apostoli a Roma. Che nasce come risposta alle inaudite pressioni messe in atto contro il presidente Mattarella, volte ad annullare le sue prerogative costituzionali. È inaccettabile che le stesse forze politiche che ora si apprestano a ...

piazza Pulita - Corrado Formigli e lo sfogo contro Enrico Mentana : “Alleluia eccoci qua, grazie a Enrico Mentana per questi 35-40 minuti di ritardo. Mi scuso con il pubblico a casa, è un atto che mi ha messo in imbarazzo con i nostri ospiti. Questo ritardo non è dipeso da noi è dipeso da una scelta della rete, vorrei comunque ribadire alla rete e a Enrico Mentana che sono parecchi anni che ci occupiamo di notizie e che le seguiamo in diretta e ne siamo molto orgogliosi”. Uno sfogo in piena regola ...

piazzapulita - Corrado Formigli contro Mentana che sfora : «Grazie per i 40 minuti di ritardo». Poi rimprovera La7 – Video : Corrado Formigli Le prime scintille dopo la nascita del nuovo governo non si sono consumate a Palazzo, ma in tv. Per seguire i decisivi momenti che hanno sancito l’inizio dell’esecutivo Conte, Enrico Mentana – subentrato in diretta con la sua maratona – ha infatti sforato di parecchi minuti ai danni di Piazzapulita, che sarebbe dovuta iniziare alle 21.15. Il conduttore del talk show, Corrado Formigli, non gliel’ha ...

Contro Mattarella - Lega Biella sabato in piazza : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Contro Mattarella, Lega Biella ...

M5s e Lega contro Quirinale : in piazza il 2 giugno : Continua lo scontro tra Movimento 5 stelle e Lega da una parte e Quirinale dall'altra. Di Maio chiama alla mobilitazione i militanti grillini: 'il 2 giugno a Roma contro Mattarella'. Salvini: 'anche ...

M5S e Lega contro Mattarella : «Protesta in piazza il 2 giugno» : Il Colle è sotto assedio. Lega e M5S, ieri, annunciano manifestazioni di protesta il 2 giugno contro il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il Pd risponderà con una contro manifestazione di sostegno a Mattarella il 1° giugno. Cottarelli lavora alla squadra di governo. Forse la lista pronta già oggi |

Di Maio mobilita la piazza contro Mattarella il 2 giugno. Scontro sui 'nomi alternativi' : Luigi Di Maio mobilita la piazza e non molla Matteo Salvini. All'indomani del fallimento della nascita di un governo M5s-Lega, il capo politico 5 stelle chiama il suo popolo alla mobilitazione e annuncia la prima manifestazione in piazza a Roma il prossimo 2 giugno, celebrazione della festa della Repubblica, con in mano un tricolore. Tutto in chiave 'anti Mattarella'. Il leader M5s dopo la minaccia di ...

Di Maio : «2 giugno in piazza a Roma». Scontro con il Colle su nomi Tesoro : «Avevo fatto arrivare nomi alternativi a Savona, come Bagnai o Siri». A dirlo, ospite a Pomeriggio Cinque è il leader del M5S Luigi Di...

Di Maio : «2 giugno in piazza a Roma». Scontro con il Colle su nomi Tesoro : «Avevo fatto arrivare nomi alternativi a Savona, come Bagnai o Siri». A dirlo, ospite a Pomeriggio Cinque è il leader del M5S Luigi Di...

Di Maio : '2 giugno in piazza a Roma. Voto in agosto'. Scontro con il Colle su nomi Tesoro : ... ' Non risponde a verità la circostanza riferita dall'onorevole Di Maio a 'Pomeriggio Cinque' che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia '...

In piazza contro Macron - ma non è una 'marea popolare' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Francia in piazza contro le politiche sociali di Macron : La manifestazione nella giornata della "Marea popolare", in risposta alla convocazione di una sessantina di sindacati, contro la politica di Macron. Diverse migliaia di persone hanno iniziato a ...