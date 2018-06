Passeggero puzza troppo e provoca malori a bordo | ​aereo atterra d’emergenza

ilgiornale

(Di venerdì 1 giugno 2018) Un aereo è stato costretto a unggio di emergenza perché unva, causandoagli altri compagni di viaggio.È successo su un volo Transavia HV5666 diretto dalle Canarie ad Amsterdam: l'uomo è stato segnalato dai passeggeri ai membri dell"equipaggio e, poi, è stato obbligato a spostarsi in bagno così da infastidire meno. Insomma, una sorta di quarantena.allontanatoTutto questo perché, secondo quanto scrive Arlive.net, sembra questa persona non si lavasse da giorni e giorni. Addirittura pare che l"uomo emanasse un così sgradevole odore capace dire conati di vomito agli altri viaggatori: in molti, infatti, avrebbero dato di stomaco subito dopo il decollo dall'aeroporto spagnolo. I piloti hanno cambiato la traiettoria di volo,ndo a Faro, nel sud del Portogallo, dove l'uomo è stato allontanato."L'odore era insopportabile. ...