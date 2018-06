Parte il governo Di Maio-Salvini | 18 ministri Incarico a Conte | Tria all' Economia Oggi

Governo - Salvini e Di Maio scelgono i ministri poi (forse) si Parte : c'è anche Fdi : Molti elementi convergenti fanno ritenere che oggi sia il giorno decisivo per il nuovo Governo, primo fra tutti il repentino annullamento degli impegni elettorali di Matteo Salvini e Giorgia Meloni...

Governo - Savona farebbe Parte della massoneria : imbarazzo in M5s : Lo statuto 5 Stelle impedisce agli iscritti alla massoneria di entrare a far parte dell'esecutivo. Un post apparso nel 2012 sul blog del Grande Oriente d'Italia Democratico cita il ministro contestato tra i cosiddetti "Fratelli"

Governo Lega M5S FDI : si Parte con la triplice intesa? : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, dopo aver chiesto a gran voce l’impeachment per Mattarella a causa del veto applicato su Paolo Savona, cambia improvvisamente idea, ritira la messa in stato d’accusa, fa un passo indietro sul nome del professore cassato e si dice disponibile al dialogo col Colle per far ripartire subito la trattativa per il Governo Lega M5S. Matteo Salvini, però, davanti a questa ipotesi era stato molto chiaro: “Di ...

Governo - verso l'accordo Lega-5s. E riParte il totoministri : La casella vacante dell'Economia dovrebbe essere riempita da Pier Luigi Ciocca , ex vicedirettore di Bankitalia con incarichi in Bce. Per Matteo Salvini e Luigi Di Maio le carte non dovrebbero ...

Governo - esasperare il conflitto con Mattarella fa Parte del gioco di Salvini : “Giorgio Napolitano mi chiese di cambiare due ministri”. L’altra sera a Otto e mezzo, Matteo Renzi ritira fuori una nota vicenda. E adesso che c’entra? Storia recente: nel 2011 Napolitano, dopo la fine del Governo Berlusconi, non scioglie le urne e a governare ci va Mario Monti. Due anni dopo Pier Luigi Bersani piange la “non vittoria” elettorale. Enrico Letta diventa premier di un Governo di larghe intese e poi viene “defenestrato” da Renzi. Il ...

Governo - si riParte : spread in calo a 270 | Salvini : "No a Di Maio - al voto presto" : Gli speculatori all'attacco del nostro Paese ma la crisi sembra ancora in alto mare. La palla ancora in mano al Quirinale. Intanto Salvini dice no ai Cinquestelle che avevano proposto di riaprire il tavolo con la Lega per il Governo e dice sì al voto ma non a luglio

Se il Governo non Parte il nostro Paese si ferma e perde miliardi di euro : E se vi fosse ancora qualcuno che nutre dubbi su quanto i rallentamenti danneggino l'economia italiana e le imprese del trasporto su gomma, questi dati dovrebbero fugarli: basta una sola ora di ...

Governo : Martina - da M5S-Lega inversione a U - sembra ‘scherzi a Parte’ : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “In questi giorni abbiamo assistito da parte di Lega e M5S attacchi indegni, vergognosi. Nelle ultime ore c’è stato un cambio di atteggiamento nei toni, una vera e propria inversione a U che dice molto dell’irresponsabilità di queste persone. Non puoi un giorno denunciare un impeachment contro il capo dello Stato e poi capovolgere tutto. sembra scherzi a parte e invece si stratta del paese. ...

Governo - chi ha votato questi personaggi? Gran Parte degli italiani è complice : La giornata più lunga della recente storia della Repubblica è terminata con l’esplosione prevedibile del caos politico. Congetture e accuse riempiono le pagine dei giornali, delle televisioni e dei social. Di chi è la colpa di quanto accaduto? ‘Dei mercati e della Trojka’, spergiura Salvini che vede la nomina di Cottarelli da parte del presidente Mattarella come la prova del complotto delle élite mondiali a danno del popolo italiano. ‘Di Di Maio ...

Cottarelli - stringe sula lista : si Parte dai ministri tecnici del «governo neutrale» del Colle : Tornano i nomi di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, di Lucrezia Reichlin, docente di Economia alla London Business School, ma anche di Giampiero Massolo. Possibili nuovi innesti come Tronca e Cantone...