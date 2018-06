Papa Francesco dice che con lo sport si può diventare santi

Medjugorje commissariata : arriva l'inviato di Papa Francesco : ... normalizzare il fenomeno dei pellegrinaggi cresciuto in modo esponenziale in questo tempo: si calcola , per difetto, che almeno un milione e mezzo di persone ogni anno si dirigano da tutto il mondo ...

Bari - il patriarca Kirill declina l’invito di Papa Francesco nella città di San Nicola : salta l’incontro tra i due leader religiosi : Fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso russo Kirill. Non sarà Bari il luogo del nuovo abbraccio tra i due leader religiosi dopo lo storico faccia a faccia avvenuto a Cuba nel 2016. Ad annunciarlo ufficialmente, il giorno dopo aver incontrato Bergoglio in Vaticano, è stato il metropolita Hilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne del patriarcato di Mosca, che ha assicurato la sua presenza nel ...

Sky dona a Papa Francesco una copia della Vocazione di San Matteo : Una collaborazione lunga e ampia quella di Sky con la Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, Vatican Media e la Direzione dei Musei Vaticani per la produzione di grandi eventi e film d’arte di qualità che offrono una riscoperta, una rilettura e una divulgazione in tutto il mondo della cultura del bello anche attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi e tecnologie, come l’ultimo film ...

Papa Francesco continua a farsi nemici : Più passano gli anni e più aumenta lo scontro con i conservatori all'interno della Chiesa, con toni sempre più accesi The post Papa Francesco continua a farsi nemici appeared first on Il Post.

Diamond League - i campioni del Golden Gala ricevuti da Papa Francesco : La borsa di studio per la facoltà di Economia alla LUISS di Roma mi permetterà di allenarmi a casa mia, ma mi darà l'opportunità di laurearmi. Mi ha dato uno stimolo al di là dell'atletica Compagni ...

Atletica - Golden Gala Pietro Mennea – Papa Francesco abbraccia le stelle : Papa Francesco abbraccia le stelle dell’Atletica a Roma per il Golden Gala Pietro Mennea Mattinata speciale per gli atleti del Golden Gala Pietro Mennea in piazza San Pietro a Roma alla vigilia della grande serata dell’Olimpico. I campioni statunitensi Christian Coleman, Kyra Jefferson, Jaide Stepter e Dawn Harper-Nelson insieme agli azzurri Filippo Tortu, Marcell Jacobs e Alessia Trost, hanno partecipato all’udienza generale ...

Papa Francesco/ “La santità non è avere le visioni - ma vivere da cristiani : essere liberi e non conformarsi” : Papa Francesco nell'omelia della messa mattutina a Casa Santa Marta ci ricorda che ogni cristiano è santo, non solo qualcuno, e ci spiega qual è il cammino della santità(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 16:21:00 GMT)

Mattarella e Papa Francesco. Il ruolo dei cattolici al tempo del populismo : Basta leggere la cronaca allarmata dell'Osservatore Romano: cronaca secca, senza commenti, ma per due terzi racconta la scelta di Mattarella. Più chiara ovviamente la Cei; chi ha detto meglio di ...

Francesco : "Dio è papà nostro" : La Vergine Maria ci aiuti a compiere con gioia la missione di testimoniare al mondo, assetato di amore, che il senso della vita è proprio l'amore infinito, l'amore concreto del Padre, del Figlio e ...

Papa Francesco : Stiamo vicino ai malati : 12.44 Papa Francesco ha ricordato l'odierna Giornata del Sollievo salutando dopo l'Angelus i partecipanti all'iniziativa in corso al Policlinico Gemelli di Roma. Francesco ha raccomandato "vicinanza ai malati gravi". Inoltre il Papa, nella festa della Santissima Trinità, ha detto: "Come cristiani apparteniamo a un popolo, il cristiano non è mai una persona isolata, non si può essere cristiani se non appartenendo a un popolo".

Papa Francesco il 15 settembre a Palermo : La notizia è ufficiale Papa Francesco il 15 settembre sarà a Palermo. Il programma dettagliato sarà comunicato il 28 maggio all'arcivescovo Lorefice.

DON PINO PUGLISI - Papa Francesco LO COMMEMORA/ Palermo - 25 anni dalla morte : il prete che non temeva la mafia : Don PINO PUGLISI, PAPA FRANCESCO lo COMMEMORA: il prete ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993 verrà omaggiato a Palermo dal Santo Padre. Pubblicato un libro di scritti inediti..(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:07:00 GMT)

Papa Francesco ha nominato mons. Becciu prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi : Papa Francesco ha nominato prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi mons. Giovanni Angelo Becciu. Lo comunica il bollettino della Sala stampa vaticana, spiegando che mons. Becciu prenderà possesso dell'ufficio alla fine del mese di agosto prossimo, rimanendo intanto sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato fino al 29 giugno, giorno in cui sarà creato cardinale nel Concistoro, e continuando come delegato ...

Papa Francesco parla del matrimonio : “Alle volte non funziona - meglio separarsi” : Il Papa l'ha detto davanti a sette coppie di coniugi che festeggiavano il loro 50esimo e 25esimo anniversario di matrimonio.Continua a leggere