Pannolini lavabili | come funzionano e opinioni

ideegreen

: Come lavare i #pannolinilavabili: Tips&Tricks per mantenerli 'in forma' negli anni - Tabatashop : Come lavare i #pannolinilavabili: Tips&Tricks per mantenerli 'in forma' negli anni - MartinaCarabett : Quando si parla di pannolini lavabile, spesso le persone pensano a quelli delle nostre nonne... ma oggi ce ne sono… - Tabatashop : I #pannolinilavabili: una scelta per l’ambiente, la salute, il benessere, il risparmio. -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Ipossono sembrare un oggetto di altri tempi, un po’le videocassette VHS, in verità sono una pratica all’avanguardia e molto virtuosa. Stanno fortunatamente tornando in uso e non per una questione di recupero delle tradizioni o di passione per il vintage. Con isi risparmia e si danneggia meno l’ambiente, inoltre anche la salute dei bambini trae beneficio da questa scelta dei genitori a cui saranno grati per le tante irritazioni cutanee per questo motivo evitate. (altro…)Idee Green.