Palermo | incendio in appartamento in via Cataldo Parisio Video ultime notizie | un

Madre e figlia morte in un incendio a Palermo : 9 anni al piromane : Il giudice monocratico della quarta sezione del tribunale di Palermo Sergio Ziino ha condannato a 9 anni Claudio D'Antoni, imputato dell'incendio che nell'agosto 2008, in via Pindemonte, nel capoluogo ...

Incendio in appartamento Palermo - arrestato nipote della proprietaria : Incendio in appartamento Palermo, arrestato nipote della proprietaria L'uomo, 52 anni, è accusato di aver provocato il rogo nell’appartamento della anziana, che è rimasta intossicata, insieme ad altre due persone . Non si sarebbe dunque trattato di un incidente domestico, come ipotizzato in un primo ...

Incendio in casa a Palermo : paura in centro - alcuni intossicati : Incendio in casa a Palermo: paura in centro, alcuni intossicati Le fiamme hanno coinvolto un'abitazione al sesto piano di un edificio poi evacuato. A provocare il rogo pare sia stata un’anziana che stava pulendo le tende con dell’alcol. La stessa donna e altre due persone sono state portate in ospedale per intossicazione da ...