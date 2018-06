Oroscopo Ada Alberti | 2-3 giugno | previsioni fine settimana

lanostratv

: Oroscopo 26 27 maggio Ada Alberti, le previsioni del weekend: - notizie_star : Oroscopo 26 27 maggio Ada Alberti, le previsioni del weekend: - Rebecca38538392 : Oroscopo 26-27 maggio Ada Alberti: le previsioni del weekend: - Rebecca38538392 : Ada Alberti: oroscopo del weekend, 26 e 27 maggio 2018 Barbara d'Urso ha chiuso anche oggi la puntat: -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Adadel weekend del 2-32018 Barbara d’Urso ha dato il via alla puntata del venerdì di Pomeriggio 5 con il solito brio. Attualità e gossip si sono alternati nel salotto della conduttrice partenopea. La seconda parte del rotocalco pomeridiano di Canale5 è stato dedicato come di consueto ad argomenti leggeri di spettacolo. Barbara d’Urso ha dedicato ampio spazio al Grande Fratello che lunedì prossimo chiuderà la quindicesima edizione. Prima di salutare il pubblico di Canale5, dando l’appuntamento a lunedì, la conduttrice ha dato la linea ad Ada. L’astrologa ha svelato l’del weekend rivelando ledal 2 al 3. Laha assegnato come di consueto un voto ai segni dello zodiaco in base all’andamento della sfera affettiva e lavorativa, offrendo consigli e suggerimenti utili per i dodici segni ...