“Ora o mai più” | lo show che contraddice la crudele legge del talento

Amadeus padrone di casa di “Ora o mai più” il talent show dedicato ai cantanti degli anni ’90 : Non è solo un talent, non è solo un programma di musica: è una grande occasione. Quella seconda chance che Amadeus – conduttore e padrone di casa di “Ora o mai più” – offre a otto cantanti trascurati dal successo. Tutti i venerdì per quattro puntate a partire dall’8 giugno in prima serata su Rai1 scatterà il momento della ribalta per otto protagonisti di successi musicali del passato: interpreti di una hit, di un brano che tutti ...

Amadeus padrone di casa di “Ora o mai più” il talent show dedicato ai cantanti degli anni ’90 : Non è solo un talent, non è solo un programma di musica: è una grande occasione. Quella seconda chance che Amadeus – conduttore e padrone di casa di “Ora o mai più” – offre a otto cantanti trascurati dal successo. Tutti i venerdì per quattro puntate a partire dall’8 giugno in prima serata su Rai1 scatterà il momento della ribalta per otto protagonisti di successi musicali del passato: interpreti di una hit, di un brano che tutti ...

“Ora o mai più” dall’8 giugno su Rai 1 : C’è grande attesa per “Ora o mai più”, il nuovo talent show di Rai condotto da Amadeus che si preannuncia come “una grande occasione per otto cantanti trascurati dal successo” Si è svolta a Roma la conferenza stampa di presentazione di “Ora o mai più”, il nuovo talent show televisivo che consentirà ad alcune vecchie glorie della musica italiana di avere una seconda chance. Presentato non solo come un ...

“Ora devo dirlo…”. Nilufar in un angolo : la confessione e le lacrime. Sul pubblico di Uomini e Donne cala il silenzio e alla tronista - ormai sbugiardata - non resta che raccontare tutto : In questi giorni non si fa altro che parlare della scelta di Nilufar Addati. La tronista di ”Uomini e Donne” ha deciso di uscire dallo studio con Giordano Mazzocchi, ma a poche ore dalla diretta della scelta è successo il caos. L’ex corteggiatore Stefano Guglielmini ha rivelato che lui e Nilufar sono stati fidanzati durante il periodo del ”trono”. Un caos che ha coinvolto loro tre, ma anche tutto il pubblico ...

Di Maio - sul palco con Di Battista : “Ora la Lega non può tirarsi indietro su impeachment al Presidente” : “Era una cosa premeditata, far fallire il governo del M5S e della Lega”. Così Luigi Di Maio in comizio a Fiumicino commenta il difficile momento politico del paese, segnato dal rifiuto di Mattarella rispetto al nome di Paolo Savona come ministro dell’Economia L'articolo Di Maio, sul palco con Di Battista: “Ora la Lega non può tirarsi indietro su impeachment al Presidente” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo M5S-Lega - Di Maio : “94% ha votato sì al contratto”/ Video - a Salvini : “Ora firma e squadra” : Governo, il contratto M5S-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 20:57:00 GMT)

“Non è come pensate…”. La verità di Al Bano. La storia con la Lecciso ha avuto alti e bassi - ma al peggio non c’è mai fine. Adesso il cantante svela quel segreto che nessuno sapeva : “Ora lo posso finalmente dire” : Albano Carrisi torna ancora una volta a parlare della fine dell’amore con Loredana Lecciso. L’intervista sorprendete che pubblica il settimanale Oggi sul numero in edicola rivela alcuni particolari davvero clamorosi, mai raccontati prima d’ora. Secondo quanto racconta il cantante, la coppia ha continuato ad andare avanti e a smentire ogni gossip o voce di crisi semplicemente per i figli Jasmine e Bido, che oggi hanno 17 e 16 anni. ...

Amadeus condurrà “Ora o mai più” uno show musicale in prime time su Rai 1 - a partire da Maggio : E’ in arrivo su Rai 1 da Maggio uno nuovo show musicale che vedrà alla conduzione l’amatissimo Amadeus. Lo show si chiamerà “Ora o mai più” ed è stato lo stesso conduttore a rivelarlo al settimanale Vero. “Ora o Mai più” il nuovo programma di Amadeus da Maggio su Rai 1 È lo stesso conduttore in un’intervista rilasciata al settimanale Vero che rivela che molto presto entrerà nelle case degli italiani con un nuovo programma il cui format si ...

Trattativa Stato-mafia - M5s contro Berlusconi. Sibilia : “Ora deve sparire”. Di Maio : “Muore la Seconda Repubblica” : “Dell’Utri è colui il quale trattava con Cosa Nostra durante il governo Berlusconi. C’è bisogno di altro per spiegare che Berlusconi è una persona che deve sparire dalla scena politica nazionale?”. Pochi minuti dopo la lettura della storica sentenza sulla Trattativa Stato-mafia, il Movimento 5 stelle va all’attacco dell’ex Cavaliere. Il primo è stato il deputato M5s Carlo Sibilia. Poi sempre in rete, è intervenuto il Capo ...