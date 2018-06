Open d' Italia | Molinari è secondo

Molinari show - l'Open d'Italia 2018 è proprio uno spettacolo : Il Golf è uno sport molto più popolare di quanto si possa pensare. La dimostrazione arriva nel secondo giorno del secondo Open d'Italia, in cui il percorso di GardaGolf si riempie di un fiume di ...

Open d'Italia 2018 : super Molinari - secondo a un colpo dalla vetta. Kaymer al comando

Golf : Open Italia - Molinari resta in alto : ANSA, - SOIANO DEL LAGO , BRESCIA, , 1 GIU - Open Italia, ancora un grande inizio per Francesco Molinari. Tre birdie e nessun bogey per l'azzurro nelle prime 9 buche giocate del secondo giro A metà ...

Hatton rischia il taglio agli Open d'Italia : L'Open d'Italia rischia di perdere il campione uscente Tyrrell Hatton. Al Gardagolf di Soiano del Lago , Brescia, ancora un giro sull'altalena per l'inglese, autore di 6 birdie macchiati da 2 doppi ...

Open d'Italia - Manassero in campo. Attesa per Francesco Molinari : SOIANO DEL LAGO , BRESCIA, - E' iniziato a Soiano del Lago , Brescia, il secondo round della 75ª edizione dell' Open d'Italia di golf , torneo dell' European Tour . Al Gardagolf è già cominciata ...

Golf – 75° Open d’Italia : buona partenza di Francesco Molinari e Manassero : 75° Open d’Italia: bella partenza di Francesco Molinari e Matteo Manassero. Al GardaGolf i due azzurri sono al 12° posto. In vetta Robert Rock, Laurie Canter e Richard Sterne.Ottima risposta di pubblico: 7.200 spettatori e tanto tifo per gli italiani Francesco Molinari e Matteo Manassero, 12.i con 66 (-5) colpi, sono stati tra i protagonisti della prima giornata del 75° Open d’Italia, secondo torneo stagionale delle Rolex Series ...

Golf - Open d’Italia 2018 : le dichiarazioni. Francesco Molinari : “L’inizio è positivo ma sono stremato - devo riposare” : La prima giornata dell’Open d’Italia è stata tutto sommato positiva per Francesco Molinari, che ha chiuso il round in 13esima posizione. Sensazioni confermato anche da Chicco, nelle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. “L’inizio è stato abbastanza buono. sono stremato, stravolto. Ho bisogno di riposare e recuperare“. Molinari ha poi analizzato la sua giornata. “Nella prima metà ho giocato bene, ma nella ...

Golf - Open d’Italia 2018 : Francesco Molinari e Matteo Manassero 13esimi dopo il primo giro. In tre al comando : L’Open d’Italia è scattato quest’oggi sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago. Uno dei protagonisti più attesi era ovviamente Francesco Molinari, ancor di più dopo la vittoria della scorsa settimana. Chicco non ha deluso, chiudendo la prima giornata in 66 colpi, -5, un punteggio positivo, che gli vale la 13esima posizione, considerando anche la settimana piuttosto movimentata da cui il torinese è reduce, per ...

Open Italia - 7.200 spettatori 1/o giorno : ANSA, - SOIANO DEL LAGO, BRESCIA, , 31 MAG - Sono 7.200 gli spettatori che hanno assistito oggi alla 75/a edizione show dell'Open d'Italia di golf. Grande risposta da parte del pubblico del Gardagolf ...

Open d'Italia 2018 : una coppia inglese in testa - buona partenza per Molinari