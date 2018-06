Onde gravitazionali | osservato il più piccolo buco nero mai visto | è 2 | 7 volte più grande

Onde gravitazionali : potrebbero aver generato un mini buco nero : Le prime Onde gravitazionali emesse dalla collisione di due stelle di neutroni avvenuta il 17 agosto 2017 potrebbero aver stabilito anche un altro primato: la nascita di un mini buco nero con la massa più piccola mai vista, pari a 2,7 volte quella del Sole. A ipotizzare un legame tra riduzione della radiazione X e nascita di un buco nero è invece il gruppo dell’Università americana Trinity di San Antonio, in Texas, coordinato da Dave ...

Il fisico scozzese Jim Hough, membro del team internazionale che si è aggiudicato il premio europeo per la fisica Eps-Edison-Volta 2018, racconta il percorso per raggiungere quella che è stata

Durante la cerimonia di assegnazione del premio europeo per la fisica Eps-Edison-Volta 2018, al Teatro sociale di Como, la scienziata Catherine Nary-Man, director of research al Cnrs di Parigi, ha

Edison premia team che ha scoperto Onde gravitazionali : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – Sono stati i protagonisti di una delle scoperte più importanti del millennio, dimostrando l’esistenza delle onde gravitazionali che Albert Einstein aveva previsto nel 1916. Ascoltando, cioè, la voce dell’universo attraverso la luce. E per questo si sono aggiudicati il premio europeo per la fisica Eps-Edison-Volta 2018, nel corso di una serata-evento organizzata in occasione del Lake Como Festival ...

Ricerca : Edison premia team ricercatori che ha scoperto Onde gravitazionali (3) : (AdnKronos) - A ricevere il premio Guido Menichetti, laureato in Fisica all’università di Pisa, dove ha svolto anche il dottorato e attualmente in forza al Graphene Labs dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova (IIT). Il giovane Ricercatore potrà così svolgere un tirocinio in una università es

Ricerca : Edison premia team ricercatori che ha scoperto Onde gravitazionali (2) : (AdnKronos) - "Nel 1971 - ricorda Hough all'Adnkronos - indagavamo questi ambiti scientifici sviluppando rilevatori alla Ricerca delle onde gravitazionali". Nel corso degli anni "siamo passati dall'uso di barre di alluminio risonanti fino ad arrivare al moderno interferometro". Poi "io sono entrato

Ricerca : Edison premia team ricercatori che ha scoperto Onde gravitazionali (2) : (AdnKronos) – “Nel 1971 – ricorda Hough all’Adnkronos – indagavamo questi ambiti scientifici sviluppando rilevatori alla Ricerca delle onde gravitazionali”. Nel corso degli anni “siamo passati dall’uso di barre di alluminio risonanti fino ad arrivare al moderno interferometro”. Poi “io sono entrato a far parte del team di Ricercatori tedeschi di Geo600 che lavorava allo sviluppo della ...

Ricerca : Edison premia team ricercatori che ha scoperto Onde gravitazionali (3) : (AdnKronos) – A ricevere il premio Guido Menichetti, laureato in Fisica all’università di Pisa, dove ha svolto anche il dottorato e attualmente in forza al Graphene Labs dell’Istituto italiano di tecnologia di Genova (IIT). Il giovane Ricercatore potrà così svolgere un tirocinio in una università estera per studiare le proprietà dei materiali 2D, quali il grafene, candidati allo sviluppo di nuovi dispositivi per ...

Marica Branchesi : ascolta le Onde gravitazionali e diventa tra le 100 persone più influenti al mondo : Grande soddisfazione per il mondo della ricerca italiana. La rivista Time colloca infatti tra le 100 persone più influenti al mondo anche astrofisica italiana Marica Branchesi, che ha "ascoltato" le onde gravitazionali . Un riconoscimento che segue quello del dicembre scorso, quando fu Nature a segnalarla tra le 10 ...

Onde gravitazionali : a Ferrini - Losurdo e Ricci l’onorificenza al merito della Repubblica Italiana : La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha consegnato ieri a Roma, nella sede del MIUR, tre onorificenze di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana a Federico Ferrini, Giovanni Losurdo e Fulvio Ricci. I tre scienziati italiani sono tra gli artefici del progetto dell’interferometro Virgo, situato a Cascina, vicino Pisa, e hanno contribuito a una delle scoperte più importanti della storia ...