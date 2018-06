Oncologia | specializzando dell’Università di Pisa fra i migliori giovani ricercatori al

meteoweb.eu

(Di venerdì 1 giugno 2018) Fra ial mondo nel campo dell’premiati al congresso dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) che si sta svolgendo a Chicago dal 1 al 5 giugno c’è anche Daniele Rossini,dipresso l’Azienda ospedaliero-universitariana. Per Daniele Rossini, appena trentenne, si tratta di un bis, è infatti la seconda volta consecutiva che conquista il “Conquer Cancer Foundation ASCO Merit Award”, l’anno scorso come ricercatore più giovane, il tutto a conferma dell’eccellenza della scuolana. Daniele Rossini,dipresso l’Azienda ospedaliero-universitariana L’ambito di ricerca del dottor Rossini è il tumore del colon-retto metastatico e al convegno della Asco negli USA, di fronte ad oltre trentamila professionisti e medici provenienti da tutto il mondo, presenterà ...