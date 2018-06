wired

: Oled 55E8, la recensione - SingolaritaTech : Oled 55E8, la recensione - scoopscoop6 : Oled 55E8, la recensione -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Quella che ho davanti agli occhi è una Ferrari dei televisori e come ogni Ferrari è difficile da giudicare: i difetti scompaiono schiacciati dagli innumerevoli pregi. Sto guardando un film in 4K Hdr sull’di Lg, un televisore da 55 pollici e tremila euro di cartellino, uno dei fiori all’occhiello della gammadei coreani, leader assoluti del settore. Sottilissimo e praticamente senza bordi, ha un design che quasi scompare alla vista da spento. Oltre al pannello, l’unico tratto che si vede frontalmente è la bassa inferiore in vetro mentre la base di appoggio è così sottile che è difficile da vedere. Sembra che il tv fluttui in aria anche se poggiato su un mobile. In alternativa, quando non si usa, sullo schermo si possono far scorrere foto che lo trasformano in un quadro che emula i veri dipinti. L’, con i suoi pixel che si accendono da soli, per ...