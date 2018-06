Oggi nasce il governo Lega-M5s | Conte giurerà alle 16 |Tria all' Economia

Nasce il governo Lega-M5S : Conte premier - Salvini e Di Maio vice. Oggi pomeriggio il giuramento : Alle 16.00 il giuramento del nuovo Esecutivo. Di Maio e Salvini hanno trovato l’intesa politica dopo un lungo confronto: prevede Giuseppe Conte premier, l’economista Giovanni Tria all’Economia, Enzo Moavero-Milanesi agli Esteri, Paolo Savona “recuperato” agli Affari Ue e Giancarlo Giorgetti sottosegretario a Palazzo Chigi. Salvini (ministro dell’Interno) e Di Maio (ministro allo Sviluppo economico e al Lavoro) saranno anche vice premier. FdI ...

18 ministri - cinque le donne Nasce il governo Lega-M5S Il giuramento Oggi alle 16 : Giuseppe Conte ha accettato l'incarico e oggi alle 16 il suo governo, del quale ha presentato ieri sera la lista al Capo dello Stato, giurera' alle 16 nelle mani di Sergio Mattarella. Segui su affaritaliani.it

ULTIME NOTIZIE/ Di Oggi - ultim'ora : Di Maio - sacrifica Savona. Se Salvini ci sta nasce il Governo (31 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: marcia indietro di Di Maio su Savona, nasce Governo gialloverde? Calciomercato, Kluivert alla Roma, Jorginho al City (31 maggio 2018)(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 07:08:00 GMT)

E’ arrivato il passo indietro di Savona : Oggi pomeriggio nasce il Governo Conte : La svolta è arrivata alle 13.20 con il comunicato di Paolo Savona sull’Europa, “diversa, più forte e più equa”. Alle

Il sindaco e il principe Oggi insieme per far rinascere Amatrice : Il primo cittadino oggi incontra in Cornovaglia Carlo d'Inghilterra che l'anno scorso visitò le zone terremotate facendo donazioni e che con la sua fondazione...

Accadde Oggi : il 21 maggio 1921 nasceva il fisico sovietico Andrej Sacharov : Il 21 maggio 1921 nasceva a Mosca il padre della bomba H sovietica, il fisico Andrej Sacharov, che alla fine degli anni Cinquanta divenne il simbolo della dissidenza sovietica. Confinato a Gorky, gli venne impedito di ritirare il premio Nobel per la pace e venne riabilitato da Gorbaciov poco prima della morte avvenuta nel 1989. L'articolo Accadde oggi: il 21 maggio 1921 nasceva il fisico sovietico Andrej Sacharov sembra essere il primo su Meteo ...

Citroën Méhari - 50 anni fa nasceva la “spiaggina” più famosa. Che Oggi ha un’erede elettrica : Cinquanta anni fa in Francia scoppiava la protesta giovanile che si trasformava in scontri per le strade di Parigi. Da quel momento il maggio francese sarebbe rimasto sempre scolpito nella memoria di tutti come l’inizio di un grande cambiamento. Ma proprio l’11 maggio, mentre nei viali parigini veniva scritta la storia, sui campi da golf di Deauvil...

Nasce LiberiTutti : Oggi gratis in edicola il nuovo supplemento del «Corriere» : Persone, cose, fare ed essere: i nuovi volti del bello. Terremo gli occhi aperti anche sullo scenario internazionale, per raccontarne vezzi e curiosità. E poi: classifiche (per i più curiosi) e una sezione dedicata alla categoria dei «tardi adulti». E ancora: vedi alla voce web, con un canale dedicato

Ultime notizie/ Di Oggi - ultim'ora : 200 anni fa nasceva Karl Marx - ha inventato il comunismo - 5 maggio - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Gentiloni: 'Ridurre e controllare flusso dei migranti'. nasceva 200 anni fa Karl Marx, l'inventore del comunismo...

Accadde Oggi : il 23 Aprile 1564 nasce William Shakespeare - oltre 4 secoli di mistero sulla sua vera identità : William Shakespeare è stato tra i maggiori poeti e drammaturghi inglesi: ha composto 36 opere teatrali che ancora oggi sono protagonisti sui palcoscenici di tutto il mondo. Nacque a Stratford upon Avon il 23 Aprile 1564: amico e protetto del conte di Southampton, lo scrittore si trasferì a Londra nel 1586 dove rappresentò i suoi primi lavori ai teatri Globe e Blackfriars. Morì nella sua città natale nel 1616. William Shakespeare: 4 secoli di ...

Charlie Chaplin - Buon Compleanno/ Nasceva Oggi l’indimenticabile Charlot : “Gli umili sforzi di un pagliaccio…” : Charlie Chaplin, Buon Compleanno/ Nasceva 129 anni fa l’indimenticabile Charlot del cinema muto: “Gli umili sforzi di un pagliaccio…”, il suo discorso del 1952 a Roma.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:09:00 GMT)

Morti in un incidente quattro anni fa : Oggi nasce il loro figlio - : E' nato a dicembre 2017, ma i suoi genitori sono Morti da quattro anni, in un incidente stradale. Accade in Cina grazie a una madre surrogata e ora il bambino sarà cresciuto da nonni, dopo una lunga ...

COggiola impresa nasce negli incubatoi del Comune : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Coggiola impresa nasce negli ...