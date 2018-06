Odio social dopo il post L' appello del legale | ' Stop a insulti e minacce'

Uomini e Donne : Marta Pasqualato commenta sui social il triste episOdio che ha visto protagonista Nilufar Addati : L'ex corteggiatrice dichiara: "So quanto male faccia il massacro mediatico e non sono d'accordo che venga fatto a nessuno".

«Odio lo smartphone della mamma» : perché i genitori faticano a dare l’esempio con telefoni e social : È il 16 maggio scorso e agli studenti di una sezione della seconda elementare di una scuola della Louisiana, Sud degli Stati Uniti, viene assegnato questo tema (o, per meglio dire, pensierino): Raccontami di un’invenzione che non ti piace e perché. Bello spunto, non c’è che dire. Complimenti alla maestra Jen Adams Beason che punta ad alimentare il senso critico dei suoi piccoli allievi. Uno di loro ha colto la palla al balzo e, è proprio il caso ...

Razzismo - ddl della senatrice Segre : “Commissione controllo sull’Odio sociale. E più storia del Novecento a scuola” : Un disegno di legge per istituire una commissione parlamentare d’inrizzo e controllo sui fenomeni dell’intolleranza, Razzismo e istigazione all’odio sociale. Lo presenterà nei prossimi giorni la senatrice a vita Liliana Segre, reduce dell’Olocausto e sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. “Si tratta – scrive la senatrice nominata a gennaio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella – di ...

“Ci sono donne e donnette…”. Amici - è bagarre social. Nel mirino sempre lei - Heather Parisi. Dopo la Ventura - un altro vip scende in campo contro la cantante e non le risparmia accuse pesanti. Un Odio davvero sorprendente : Sembra davvero non accennare a placarsi la lite che ha preso piede nel corso delle ultime ore in quel di Amici e che è andata via via allargandosi coinvolgendo sempre più vip, dando così il là all’ennesimo siparietto social del quale, con l’Isola dei Famosi da poco agli archivi e uno scoppiettante Grande Fratello appena iniziato, sentivano veramente il bisogno. Tutto è successo, come probabilmente molti di voi già sapranno, a ...

Odio social su Napolitano - polizia apre indagine : La polizia Postale ha aperto un'indagine a seguito dei pesanti insulti social all'indirizzo del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, che in queste ore sta recuperando dopo un ...

“Un bel modo di dimagrire”. Insulti choc a Beatrice - morta suicida perché troppo grassa. Una fine orribile a soli 15 anni che non ha fermato l’Odio - assurdo - dei social. Cattiverie inaudite che fanno rabbia : Una morte orribile a soli 15 anni quella di Beatrice Inguì, che ha deciso di togliersi la vita gettandosi sotto un treno nel torinese. Una fine sulla quale cominciano in queste ore a uscire le prime indiscrezioni: la ragazza sembra scrivesse nel suo diario di sentirsi grassa e come molte adolescenti faceva fatica ad accettare il suo corpo. Nonostante la tragica scomparsa quello che indigna è l’odio che la sua morte ha scatenato ...