Nyt | Milan verso l' esclusione dall' Europa League

ilgiornale

(Di venerdì 1 giugno 2018) Non c'è alcuna certezza, è solo una voce, che arriva'America. Ma fa male ai rossoneri. Ildovrebbe restare fuori(conquistata sul campo). A dirlo è il New York Times, che citando alcune fonti (senza specificare chi siano) che starebbero prendendo parte al processo decisionale svela che "gli investigatori della Uefa avrebbero raccomandato l'dei rossonerie competizioni europee". Una bomba, se confermata, che ridimensionerebbe i sogni di gloria dei rossoneri, con alcuni inevitabili sacrifici tecnici. L'incertezza sui fondi di Yonghong Li rimane, così come la possibilità che tutto finisca nelle mani del fondo americano Elliot.E' bene chiarire che al momento siamo al livello di indiscrezioni, con la decisione finale, da parte dell'Uefa, che dovrebbe arrivare intorno al 7 giugno. Il tema, come noto, è quello dei paletti fissati dal Fair play ...