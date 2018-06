NW | un morto e un ferito grave in incidente parapendio

Terribile scontro in A22 : un morto - un ferito grave e altri 8 in condizioni serie : L'incidente avrebbe coinvolto un mezzo pesante e almeno cinque auto nella zona di Affi: sul posto sono state inviate 4 ambulanze, oltre agli elisoccorsi di Verona e Trento. Traffico completamente paralizzato.Continua a leggere

GR : morto 29enne feritosi gravemente sul lavoro venerdì : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

INCIDENTE IN A14 : morto 31ENNE DI SAN GIULIANO MILANESE/ Scontro frontale : ferito conducente dell'altra auto : INCIDENTE sull’A14: muore 31ENNE, era uscito illeso da un precedente Scontro, cofano apertosi all’improvviso. Destino davvero beffardo per questo ragazzo di San GIULIANO MILANESE(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:46:00 GMT)

Scontro Tir-treno : morto anche un ferito : 2.24 Si aggrava il bilancio dell'incidente nel quale questa sera un treno regionale ha deragliato nel torinese dopo avere urtato un Tir fermo sui binari. Uno dei due feriti trasportati in elicottero all'ospedale Cto di Torino è morto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio. L'incidente è stato provocato dall'autista del Tir che avrebbe sfondato le barriere di un passaggio a livello regolarmente funzionante,fermandosi sulla sede ferroviaria fra ...

Roma. Incidente in via Boccea : morto Salvador Roaldo Bernardo - ferito tassista romano : E’ di un morto e un ferito grave il bilancio di un Incidente stradale avvenuto in via Boccea all’altezza del

Puma attacca ciclisti : un morto e un ferito nello Stato di Washington : Un ciclista è Stato ucciso e un altro è rimasto ferito da un Puma nello Stato di Washington nel fine settimana, secondo quanto riporta il Seattle Times. L’animale ha attaccato i due appassionati di mountain bike nei boschi vicino alla città di Snoqualmie, circa 50 km a est di Seattle, ha riportato l’ufficio dello sceriffo della contea di King. Uno dei due uomini, è riuscito a fuggire e chiamare i soccorsi, l’altro invece è ...

Usa - sparatoria a cerimonia di diploma : un morto e un ferito : Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un sparatoria alla fine di una cerimonia di diploma in Georgia. I colpi sono stati sparati nel campus della Mt. Zion High School a Jonesboro, a circa ...

Gaza : morto ferito di ieri - 60 le vittime : ANSAmed, - TEL AVIV, 15 MAG - Con la morte oggi di uno dei manifestanti palestinesi feriti ieri è salito a 60 il bilancio compressivo degli uccisi nel corso degli scontri con l'esercito israeliano sul ...

Gaza - salgono a quattro i palestinesi uccisi negli scontri : morto il 15enne ferito : Da Ramallah un consigliere del presidente Abu Mazen, Muhammad al-Habbash, ha fatto appello agli abitanti di Gaza perché non seguano la politica degli 'avventurieri' e 'non mandino i figli a morire'. ...

Calabria - grave incidente stradale : un morto e un ferito Video : Ancora sangue sulle strade della #Calabria, poche ore fa un drammatico sinistro [Video] ha causato il decesso di un uomo e il ferimento di un altro. Sulla dinamica stanno lavorando gli inquirenti giunti sul posto. Nei giorni scorsi in Calabria si è verificato un altro sinistro mortale. Calabria, un morto e un ferito a causa di un incidente stradale Nella giornata di oggi 27 aprile in Calabria si è verificato l'ennesimo #incidente stradale ...

Agguato a Napoli - un morto e un ferito : 22.30 Agguato a colpi di arma da fuoco automatica al rione Conocal di Napoli. Un 19enne, del rione Ponticelli, agli arresti domiciliari per droga, è stato ucciso. Un altro giovane di 30 anni, in sua compagnia, è stato ferito. Da una prima ricostruzione dei carabinieri la vittima, colpita alla schiena, è morta dopo il trasporto all'ospedale Villa Betania. Il 30enne, originario di Volla (NA), già noto alle forze dell' ordine, anche lui per ...

Milano : morto militare ferito in crollo palazzina : Milano, 18 apr. (AdnKronos) - Non ce l'ha fatta Saverio Sidella, l'uomo di 45 anni rimasto gravemente ferito lo scorso 31 marzo in seguito all'esplosione e al crollo della palazzina in cui abitava, a Rescaldina, vicino Milano. A darne conto, in un post su Facebook, è il sindaco della cittadina, Mich