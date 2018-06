Nuovo tour degli U2 nel 2019 negli stadi? Parla Adam Clayton | “Dovremmo tornare in posti

Romeo & Giulietta - Nuovo tour per il musical dei record : Spettacoli come questo sono il futuro dell'intrattenimento. Con tutta la tecnologia, sono ormai pochi i concerti di grandi star che riescono a coinvolgerti veramente. Un musical come Romeo e ...

Ufficiale il Nuovo tour di Ariana Grande nel 2019 per l’album di inediti Sweetener : Confermata la partenza del nuovo tour di Ariana Grande nel 2019: lo spettacolo a supporto dell'album Sweetener, come ampiamente prevedibile, sarà realizzato il prossimo anno. L'album, infatti, sarà distribuito in tutto il mondo dal 20 luglio 2018 su etichetta Republic Records e sarà seguito da un nuovo tour di Ariana Grande nel 2019, come rivelato dalla stessa cantante durante una conversazione con i fan su Twitter. L'obiettivo del nuovo ...

Michele Bravi ha annunciato i concerti del Nuovo tour Piano B : Due date molto speciali The post Michele Bravi ha annunciato i concerti del nuovo tour Piano B appeared first on News Mtv Italia.

Audio - testo e traduzione di Dolor de cabeza di Riki e CNCO - il Nuovo singolo prima dell’instore tour : testo e traduzione di Dolor de cabeza di Riki e CNCO sono disponibili alla fine di questa pagina. Il nuovo singolo inedito del vincitore in carica del circuito canto di Amici di Maria De Filippi è disponibile da oggi, domenica 27 maggio, alle ore 23.30, in digital download e in free streaming. La rotazione radiofonica risale invece a venerdì 25 maggio. Solo oggi però la canzone raggiunge anche gli store digitali di tutto il mondo. Il brano ...

MALIKA AYANE/ Dopo Stracciabudella il Nuovo album Domino e il tour (Che tempo che fa) : A pochi giorni dall'uscita del suo ultimo singolo, Stracciabudella, MALIKA AYANE è pronta a lanciare il suo prossimo progetto discografico, l'album Domino. Oggi sarà ospie a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:54:00 GMT)

Calcutta : il tour del Nuovo disco sarà negli Autogrill : È uscito Evergreen, il terzo album di Calcutta e, per presentarlo ai suoi ammiratori, il cantautore ha organizzato un tour che toccherà delle tappe davvero speciali: gli Autogrill della penisola.I fan potranno incontrare Calcutta mercoledì 30 maggio, dalle ore 19 alle ore 21, nell'Area di Servizio Prenestina Ovest a Gallicano del Lazio (RM) sul tratto A1 Fiano Romano– San Cesareo. Il 1° giugno sempre dalle 19, ...

Musica : il canto di Noemi alla luna - a Milano anteprima live del Nuovo tour : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Parte martedì prossimo, da Milano, 'La luna tour', il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia dura

Non è un caso se… è il Nuovo album dei Dear Jack con 2 inediti : tracklist e instore tour : Si intitola Non è un caso se... il nuovo album dei Dear Jack. Anticipato dal singolo Non è un caso se l'amore è complicato, primo brano della nuova formazione a quattro, sarà disponibile nei negozi e in digital download dal prossimo 8 giugno su etichetta Baraonda/Sony Music. Non è un caso se... conterrà 7 successi del passato del gruppo e 2 nuovi inediti. Oltre al singolo in radio, Non è un caso se l’amore è complicato, c'è L’Impossibile, un ...

Audio e testo di Stracciabudella di Malika Ayane - il Nuovo singolo anticipa l’album Domino e un tour autunnale : Stracciabudella di Malika Ayane è il nuovo singolo disponibile dal 25 maggio su tutte la piattaforme digitali streaming e download. Il brano anticipa un nuovo album d'inediti in uscita il prossimo autunno, di cui la cantante non ha ancora svelato i dettagli. A due anni dall'ultimo lavoro discografico Naif, la cantautrice torna sulla scena musicale italiana con il nuovo singolo Stracciabudella, in rotazione radiofonica da venerdì 25 maggio e ...

Il mal di gola di Vasco Rossi non ferma le prove del tour col Nuovo bassista Andrea Torresani (video) : Inizia all'insegna di qualche imprevisto di troppo il VascoNonStop Live 2018 con cui Vasco Rossi debutterà l'1 e 2 Giugno allo Stadio Olimpico di Torino: il rocker è arrivato da qalche giorno a Lignano Sabbiadoro con tutta la band per le ultime prove in vista del soundcheck di venerdì 25 e della data zero di domenica 27 maggio in scena allo stadio Teghil prima del debutto torinese. Dopo la notizia che il bassista storico del gruppo di Vasco ...

Gianna Nannini a Mantova - un Nuovo concerto del tour 2018 : biglietti in prevendita dal 23 maggio : Gianna Nannini a Mantova, in concerto a luglio. Un nuovo appuntamento si aggiunge oggi alla ricca tournée estiva in programma per il mese di luglio e per il mese di agosto 2018. Il concerto di Gianna Nannini a Mantova si colloca all'interno del cartellone di eventi in programma per la manifestazione Mantova Arte e Musica che si terrà a luglio in Piazza Sordello. Ai concerti già previsti, si aggiunge oggi una data del tour estivo della rocker, ...

