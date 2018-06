Nuovo record finanziario in casa Microsoft | raggiunti i 100 dollari per azione

Migrazioni - Nuovo record di cittadinanze nel 2017 : in 224mila hanno avuto il passaporto : L'Italia è al primo posto per numero di acquisizioni di stranieri. Tra le nazionalità figurano gli albanesi seguiti dai marocchini -

Romeo & Giulietta - Nuovo tour per il musical dei record : Spettacoli come questo sono il futuro dell'intrattenimento. Con tutta la tecnologia, sono ormai pochi i concerti di grandi star che riescono a coinvolgerti veramente. Un musical come Romeo e ...

Irama debutto record con “Plume” il Nuovo disco al primo posto su Amazon : Un debutto fortunato quello di “Plume”, il nuovo disco di Irama, che ancora prima dell’uscita, prevista il 1° giugno, fa suo il podio della classifica generale di Amazon: primo posto per la versione deluxe e seconda posizione per quella standard. Un successo confermato anche dai pre order su iTunes che si piazzano in cima alla classifica dominando l’intera chart. Sono sette i brani che saranno presenti nel disco del giovane cantautore: ...

CIVM - Merli dà spettacolo alla 49ª Verzegnis-Sella Chianzutan siglando il Nuovo record : Top ten completata dal ceko Vaclav Janìk su Norma M20 e da Manuel Dondi, il bolognese della CST Sport vincitore del gruppo E2SH con la Fiat X1/9 Alfa Romeo con cui ha fatto il vuoto tra le silhouette,...

F1 Monaco - Libere 3 : Nuovo record di Ricciardo - Vettel 3° : MONTECARLO - È ancora dominio Red Bull ma Verstappen non si smentisce mai. Ricciardo guida il gruppo con il nuovo record della pista a 1:11.786. A un millesimo il compagno di squadra Verstappen, che ...

Basket - playoff Nba LeBron straripante - fa un Nuovo record e stende Boston : CLEVELAND - E' lui il più forte. LeBron James non ci sta e vuole riportare Cleveland nuovamente alle Finals. Il "Prescelto" scrive un'altra pagina di storia Nba e i Cavs battono Boston 111-102 davanti ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2018 : Mauro Nespoli ottavo in qualifica - bene l’Italia nelle gare a squadre. Kang realizza il Nuovo record del mondo : Si è aperta oggi ad Antalya (Turchia) la seconda tappa stagionale della Coppa del mondo di Tiro con l’arco. La prima giornata di gare ha visto impegnati gli arcieri nelle frecce di qualificazione. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dall’arco olimpico, dove domina ancora la Corea del Sud. Al maschile guida Kim Woojin con 697 punti, davanti al connazionale Lee Woo Seok (691) e il francese Jean-Charles Valladont ...

Giavellotto – Campionati Nazionali Universitari - Paola Padovan diventa capolista grazie al Nuovo record personale : A Isernia la 22enne veneta dei Carabinieri all’ultimo turno piazza un lancio a 57,41 che vale il record personale e il primo posto nella classifica nazionale La giavellottista Paola Padovan si prende la copertina della prima giornata nei Campionati Nazionali Universitari. A Isernia la 22enne veneta dei Carabinieri all’ultimo turno piazza un lancio a 57,41 che vale il record personale, 20 centimetri in più rispetto al 57,21 della scorsa stagione, ...

Warren Buffett : valore azioni dipende da tassi interesse. Nuovo record da 2011 per rendimenti Treasuries : I tassi di interesse sono il fattore più importante nel determinare il valore delle azioni. Cnbc ripropone quanto aveva detto Warren Buffett, ceo di Berkshire Hathaway, in un'intervista rilasciata nel ...

Indianapolis - Katie Ledecky batte se stessa. Nuovo record del mondo nei 1500 stile libero : Era dalle Olimpiadi di Rio 2016 , tre medaglie d'oro individuali, che la fuoriclasse statunitense non stabiliva un record del mondo. Quest'anno la Ledecky ha lasciato gli studi al college di Stanford ...

Coldiretti : le esportazioni agroalimentari Made in Italy fanno segnare un Nuovo record storico : Le esportazioni agroalimentari Made in Italy con un aumento del 3% nel l 2018 fanno segnare un nuovo record storico sfiorando per la prima volta il valore di 10 miliardi nel primo trimestre. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti relativa ai dati Istat nei primi tre mesi dell’anno. Si tratta di un ottimo risultato proprio all’inizio dell’anno del cibo italiano nel mondo che – sottolinea la Coldiretti – conferma le potenzialità del Made ...

Nuovo record per Apple Music e prime indiscrezioni su un possibile servizio di contenuti video : Il servizio Apple Music sembra essere molto apprezzato dagli utenti, tant'è che il CEO dell'azienda, Tim Cook, ha da poco annunciato il raggiungimento di 50 milioni di abbonati! L'articolo Nuovo record per Apple Music e prime indiscrezioni su un possibile servizio di contenuti video proviene da TuttoAndroid.

Adunata alpini - Nuovo record per il nostro sito : TRENTO. L'Adunata degli alpini è stata un autentico successo per Trento e per tutto il Trentino, con una presenza record di penne nere entusiaste nel far vedere quanto sia d'oro il cuore degli alpini ...