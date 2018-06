Nuovo Honda CR-V : più spazio - comfort - praticità e tecnologia : Il passo più lungo del Nuovo Honda CR-V aumenta significativamente lo spazio interno senza modificare la lunghezza esterna. Tante dotazioni pratiche e tecnologiche per tutti i passeggeri Fin dal lancio del modello originale nel lontano 1995, CR-V è stato un riferimento assoluto nel segmento SUV per l’efficienza dei suoi spazi. Il Nuovo modello, disponibile in Europa a partire dalla seconda metà dell’anno, si fonda su questa lunga tradizione ed è ...

Honda - ecco il Nuovo Forza 125 YM2018 : Grazie a un discreto ma profondo restyling Honda Forza 125 ha un look contemporaneo ancora più accattivante. Il parabrezza è ora regolabile elettricamente, gli indicatori di direzione sono a LED come il resto...

Station 19 - Shonda Rhimes : “Così abbiamo creato un Nuovo mondo all’interno di Grey’s Anatomy” : Station 19, la serie TV che racconta le vicende di un gruppo di vigili del fuoco di Seattle, sta finalmente per arrivare: lunedì 23 aprile, ore 22.00 su FoxLife. Un appuntamento imperdibile per i fan di Grey’s Anatomy. E cosa ci sarà da aspettarsi, ce lo facciamo raccontare dalla showrunner adorata come una divinità: Shonda Rhimes. Da Grey’s Anatomy a Station 19 Station 19 nasce dalla 7° puntata della 14° stagione di Grey’s ...