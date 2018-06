BORSA MILANO conferma rally dopo Nuovo governo - volano le banche : ... nuove elezioni, è statopresumibilmente annullato, dovrebbe avviarsi un legittimodibattito sulla sostenibilità dei conti pubblici, mantenendo glispread sopra i livelli pre-crisi politica', commenta ...

La lunga strada per formare il Nuovo governo iracheno : La vera battaglia politica in Iraq comincia dopo il voto, perché la legge elettorale è concepita per favorire una coalizione di governo, che al momento non c’è. Leggi

Nuovo governo : come cambierà la Giustizia in 10 punti : Il governo formato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega è nato dopo settimane di tribolazioni. Per il dicastero della Giustizia è stato scelto Alfonso Bonafede, avvocato civilista italiano residente a Firenze ma di origine siciliana, il quale dovrà portare avanti i punti essenziali del programma M5S e Lega per la Giustizia. Quali sono questi punti? Eccoli in sintesi. come cambierà la Giustizia in 10 punti Molti dei punti che seguono, come si ...

Nuovo governo - l’astronauta Parmitano : “Non bisogna avere paura del cambiamento - è parte dell’evoluzione” : “Non bisogna avere paura del cambiamento che è parte dell’evoluzione“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Luca Parmitano, astronauta italiano dell’ESA, nominato Comandante della Iss nella Expedition 61 che andrà in orbita nel 2019, in riferimento alla nascita del Nuovo Governo del cambiamento. “Lo spazio unisce. Tutto quello che a Terra può sembrare importante, da lassù si guarda con più distacco“. ...

Ue : "Fiducia nel Nuovo governo italiano" : L'Italia? "E' un membro fondatore dell'Ue, un partner fidato ed indispensabile". A sottolinearlo è la vice portavoce capo della Commissione Europea, Mina Andreeva , commentando, durante il briefing ...

Nuovo governo rassicura : Piazza Affari +2 - 5% - spread giù a 216 : Milano, 1 giu. , askanews, - L'uscita da quasi tre mesi di stallo politico con la nascita di un governo targato Lega-M5S, che allontana lo spauracchio di nuove elezioni in estate, ha messo le ali a ...

Crisi di Governo in Spagna : Rajoy sfiduciato - il socialista Sanchez è il Nuovo premier : Crisi di Governo in Spagna: Rajoy sfiduciato, il socialista Sanchez è il nuovo premier “Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese”, ha affermato il leader socialista annunciando che seguirà “il modello di Zapatero”. Il premier uscente in Aula riconosce la sconfitta prima del voto: “Un onore lasciare una Spagna migliore di quella […] L'articolo Crisi di Governo in Spagna: Rajoy sfiduciato, il ...

Piazza Affari in forte rialzo con Nuovo Governo. Banche in rally : Il mercato festeggia la nascita del nuovo Governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle, che sarà guidato da Giuseppe Conte e che vedrà al Ministero dell'Economia Giovanni Tria, preside di facoltà all'...

Governo Conte - nasce il Nuovo centro-destra (col trattino). Per contrastarlo altro che Fronte : Il Governo Conte è il primo Governo del nuovo centrodestra italiano. Un centro-destra che, più precisamente, occorre definire con il trattino. La destra è chiaramente rappresentata, rivendicata orgogliosamente, da Matteo Salvini e, in parte, dall’astensione di Giorgia Meloni e dei suoi Fratelli d’Italia, residuo più coerente e diretto di quello che fu il Msi di Gianfranco Fini prima della svolta di Alleanza nazionale. Il centro, un centro “sui ...

Chi è Riccardo Fraccaro - il Nuovo ministro per i Rapporti con il Parlamento del governo M5s-Lega : Riccardo Fraccaro è il nuovo ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Eletto per la prima volta a Montecitorio nel 2013, Fraccaro è stato un membro dei probiviri del M5s e da marzo è invece questore anziano della Camera dei deputati.Continua a leggere

Merkel 'aperta a collaborare' con il Nuovo Governo : ... con Matteo Salvini e Luigi Di Maio ministri e vice premier, che hanno tuttavia rinunciato ad affidare a Savona il ministero dell'Economia.

Spending review ferma : primo scoglio per il Nuovo governo : Nonostante lo spazio dedicato in campagna elettorale da molti partiti al delicato capitolo dei tagli alla spesa, la scadenza del 31 maggio non è stata rispettata. Peccato che il probabile decreto estivo cui dovrebbe ricorrere il nuovo esecutivo, con misure su centri per l’impiego, pensioni, taglia-leggi e, forse, immigrazione e fisco, non potrà prescindere da una nuova fase di Spending review...

Chi è Alfonso Bonafede - il Nuovo ministro della Giustizia del governo M5s-Lega : Alfonso Bonafede è il ministro della Giustizia del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Avvocato, siciliano ma trapiantato a Firenze, Bonafede è stato eletto alla Camera dei deputati per la prima volta nel 2013. Era stato indicato, durante la campagna elettorale, come ministro della Giustizia di un eventuale governo M5s.Continua a leggere