Nuova modalità per Battlefield 5 | sarà il più realistico della serie

Fortnite : la Nuova modalità competitiva Duello Blitz mette in palio 20.000 V-Buck : Epic Games ha lanciato oggi una nuova modalità competitiva per Fortnite, Duello Blitz, che sarà disponibile per un tempo limitato e i cui risultati saranno aggregati in dettagliate classifiche che premieranno i migliori giocatori di ogni regione.Le ricompense saranno di migliaia e migliaia di V-Buck quindi è lecito aspettarsi una fortissima competizione alle prese con questa modalità. Epic ha inoltre applicato alcune modifiche alla classica ...

Battlefield V : gli sviluppatori annunciano la Nuova modalità multiplayer Airborne : Indipendentemente da come ci si possa sentire riguardo il (discusso) realismo di Battlefield 5, non si può negare che DICE stia lavorando in modo significativo per far evolvere il gameplay. Ciò significa anche portare nuove modalità ed esperienze con cui i giocatori possono divertirsi. A tal fine, Battlefield 5 riceverà una nuova modalità multiplayer chiamata Airborne.Come riporta Gamingbolt, la modalità è stata rivelata su Twitter con una ...

Hyper Light Drifter per Switch includerà un'area completamente Nuova e avrà una risoluzione di 1080p in modalità dock : Chiunque abbia giocato a Hyper Light Drifter di Heart Machine (avete già letto la nostra recensione?) saprà del suo geniale stile artistico e del suo gameplay avvincente. I giocatori Nintendo Switch avranno presto la possibilità di sperimentare il titolo quando verrà lanciato nell'estate 2018 per l'ibrida.In un recente video di GameXplain, sono state rivelate nuove informazioni e c'è ancora molto altro da aspettarsi, più di quanto pensassimo. ...

Annunciata una Nuova modalità di gioco aggiuntiva per l'horror survival Agony : Madmind Studios ha rivelato oggi ulteriori informazioni sulla Agony Mode che includerà contenuti addizionali al gioco horror-survival Agony che sarà disponibile il 29 Maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. La modalità aggiuntiva prevede camere generate in modo casuale per consentire ai giocatori di testare le loro abilità infernali di sopravvivenza. In misteriosi labirinti fatti di ossa umane o camere di ghiaccio, i giocatori affronteranno ...

Battlefield V offrirà un'esperienza del tutto Nuova - una campagna single player - nuove modalità e modifiche al gameplay : Per stimolare ulteriormente i fan in vista del reveal ufficiale di Battlefield V, DICE ha iniziato a diffondere alcuni nuovi dettagli su questa nuova entrata nella famosa saga sparatutto. In una serie di tweet, l'account Twitter ufficiale ha condiviso informazioni che potrebbero interessare i giocatori in attesa del nuovo episodio.Come segnala DSOGaming, DICE afferma che Battlefield V offrirà un nuovo campo di battaglia in una nuova ...

Fortnite : fino a 50.000 V-Buck in palio nella Nuova modalità Duello in Solitaria : La nuova modalità a tempo lanciata su Fortnite mette in palio premi davvero succosi per i giocatori più virtuosi, compiendo di fatto un primo passo verso quella che potrebbe essere una futura modalità competitiva di cui si sta tanto parlando per il titolo di Epic Games.Come riporta VG247, la modalità Duello in Solitaria mette in palio fino a 50.000 V-Buck. Ecco di seguito i dettagli di questa nuova modalità introdotta, riportati dal sito ...

Aggiornamento GTA Online al 16 maggio : Nuova modalità e bonus : GTA Online continua ad aggiornarsi con tante novità. Da oggi arriva la modalità Piede in fallo, l'ultima e sanguinosa moda a Los Santos. I partecipanti, divisi in squadre armate fino ai denti, competono su una piattaforma sospesa sopra il Pacifico che diventa sempre più piccola. Ogni uccisione costringerà i propri nemici a rientrare in gioco nella zona rossa, una sorta di purgatorio che lascia a disposizione, a chi ci si dovesse trovare, solo ...

Google testa una Nuova modalità incognito su YouTube per Android : Google semplifica l'utilizzo della modalità incognito su YouTube per Android, introducendo una nuova voce che ne semplifica decisamente l'attivazione. L'articolo Google testa una nuova modalità incognito su YouTube per Android proviene da TuttoAndroid.

Attack on Titan 2 : in un video possiamo vedere la Nuova modalità Expulsion : Attack on Titan 2 introdurrà una nuovissima modalità chiamata Expulsion, questa settimana.Come riferisce Nintendoeverything, la nuova modalità sarà una modalità competitiva nella quale un massimo di sei giocatori dovranno scontrarsi in stile battle royale.Attack on Titan 2 è disponibile per PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Il gioco è stato lanciato lo scorso 20 marzo. Nel caso foste incuriositi, potete trovare la nostra recensione a questo ...

Aggiornamento 1.18 per Gran Turismo Sport : come cambia la modalità Sport - Nuova Toyota GR Supra : Polyphony Digital ha rilasciato un nuovo Aggiornamento per Gran Turismo Sport. Le promesse sono state mantenute, il titolo automobilistico è davvero supportato dallo sviluppatore. Ecco la lista dei contenuti inclusi nell'Aggiornamento 1.18. Gli eventi che saranno aggiunti alla GT League - Compétition de France (Campionato principianti) Si tratta di una gara tra auto Sportive. Un evento per i modelli di produzione francese. - Rallycross ...

Hearthstone : esce Caccia ai Mostri - Nuova modalità per giocatore singolo di Boscotetro : Qualcosa di oscuro si annida a Boscotetro, la nuova espansione per Hearthstone, l'acclamato gioco di carte digitale di Blizzard Entertainment. I giocatori sono invitati a unirsi ai più astuti e coraggiosi eroi di Gilneas nell'esplorazione di una foresta infestata, per dare la Caccia a Mostri e streghe e conquistare il bottino nella nuova modalità per giocatore singolo: Caccia ai Mostri.SCONTRO FRA MostriRead more…

Hearthstone : un video presenta la Nuova modalità single player Caccia ai Mostri : Blizzard ha recentemente pubblicato un nuovo video diario per Hearthstone, nel quale Dave Kosak, Lead Mission Designer, presenta la nuova modalità a giocatore singolo del gioco, Caccia ai Mostri. Caccia ai Mostri sarà disponibile a partire dal prossimo 26 aprile alle 19, e permetterà agli utenti di imbarcarsi in un'avventura PvE nella quale dovremo combattere una serie di boss mentre avanziamo nel dungeon, arricchendo il nostro mazzo con i ...

Contenuti Battlefield 1 gratis - EA regala mappa Breccia e Nuova modalità : Battlefield 1 finalmente ha la mappa Breccia disponibile per tutti i giocatori. L’annuncio è stato dato proprio da DICE che ha spiegato che le mappe di They Shall Not Pass, la prima espansione, saranno gratuite per tutti coloro che sono in possesso di Battlefield 1. Da oggi è già disponibile Breccia, una mappa ambientata durante la Seconda battaglia della Marna. Tra le sue caratteristiche ci sono i papaveri in fiore che ricoprono i rottami ...