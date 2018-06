: NordCorea, braccio destro Kim da Trump - TelevideoRai101 : NordCorea, braccio destro Kim da Trump -

Il vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord,il generale Kim Yong Chol,considerato ildel leader Kim Jong Un è arrivato alla Casa Bianca accolto dal capo dello staff,John Kelly E' la visita del più alto dirigenteno in 18 anni,da quando il maresciallo Jo Myong Rok venne a Washington D.C. nel 2000 per incontrare Clinton.Kim Yong Chol è da Donaldper dargli una lettera del presidente Kim Jong Un. Dall'incontro verrà confermato o no il summit a Singapore il 12 giugno(Di venerdì 1 giugno 2018)