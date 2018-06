Neo governo | Di Maio | ' Punirò chi delocalizza' Salvini | ' Dimezzo i soldi per i migranti'

Governo - il giorno del giuramento : Conte e i ministri al Colle alle 16. Il Neo premier : “Faremo il massimo” – LA DIRETTA : “Entusiasmo e determinazione. Faremo il massimo“. Svegliatosi professore e andato a dormire da premier, Giuseppe Conte aveva chiuso così la giornata della sua investitura a capo del Governo. Formalizzata dalla firma del decreto di nomina del presidente della Repubblica, oggi verrà cristallizzata dal giuramento. seguito poi dal rito della campanella con il suo predecessore Paolo Gentiloni. L’appuntamento è alle 16 al Quirinale, ...

Crisi di governo - guida galattica per Neocostituzionalisti : Il murales Tvboy apparso qualche settimana fa nei pressi di Montecitorio In effetti anche i più immarcescibili sostenitori dei vari schieramenti, partiti, movimenti, correnti e correntine se ne saranno resi conto. Se qualcuno parla di Scherzi a parte, qualcun altro rispolvera le vecchie Comiche. Le trattative per il nuovo governo hanno assunto negli ultimi giorni tinte tanto fosche quanto grottesche: sembra di essere precipitati nel video di ...

Governo - l’ipotesi dell’Istituto CattaNeo : “Alleanza M5s-Lega avrebbe 90% seggi uninominali e maggioranza qualificata” : Quasi il 90 per cento dei seggi uninominali nelle due camere, 72 deputati in più e una pattuglia di senatori che si ingrosserebbe superando quota 200. È lo scenario ipotizzato dall’Istituto Cattaneo in caso di un alleanza-cartello elettorale tra M5s e Lega, al netto di un comportamento identico da parte dei votanti in caso di ritorno alle urne nei prossimi mesi. A Forza Italia e Pd resterebbero “una manciata di seggi urbani, a Milano ...

Governo : da cuNeo fiscale a concorrenza 'sleale' - le priorità di Confindustria Palermo (2) : (AdnKronos) - Per Albanese occorre nei confronti dell'industria una "maggiore attenzione". "In questi anni ci sono state troppe manovre di ordine sociale. Non si è considerata la vera natura dell'impresa, che è un contenitore che crea ricchezza, il primo vero ammortizzatore sociale". E tra i nemici

Governo : da cuNeo fiscale a concorrenza ‘sleale’ - le priorità di Confindustria Palermo : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – Un intervento sul cuneo fiscale, che è “fondamentale per la ripresa” del Paese, una maggiore attenzione alle imprese, che sono “il primo vero ammortizzatore sociale”, e la parità tra settore pubblico e privato che dovrebbero “essere messi sullo stesso piano” per scongiurare “una concorrenza sleale”. Eccole per Alessandro Albanese, presidente di Confindustria ...

Governo M5s-Lega - l’istituto CattaNeo analizza il contratto : “Non è quello più a destra. E programma più vicino a 5 stelle” : Il Governo M5s-Lega è “eccezionale“, ma non è quello “più a destra della storia“. Il contratto firmato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini è frutto di un compromesso in cui ciascun partito ha perso parte importante dei propri programmi: il Carroccio ha dovuto cedere sui temi euroscettici, i Cinquestelle sui diritti. E’ il welfare il terreno di incontro dei due partiti e alla fine il programma si colloca quasi al ...

"Il contratto di Governo più vicino a M5S che a Lega". Lo studio sull'accordo di governo dell'Istituto CattaNeo : "Nella trattativa tra Lega e M5s per la formazione del governo i due partiti contraenti hanno dovuto fare concessioni al partner-alleato". È quanto scrive l'Istituto Cattaneo in un report sul contratto di governo siglato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il leader della Lega, scrive il Cattaneo, "ha dovuto in parte cedere sulle questioni europee, "annacquando" le posizioni più fortemente euroscettiche, mentre Di Maio ha ...

Di Maio-Salvini - nuovo governo e falsi Neologismi : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, politici di nuova generazione, leader sempre più social e, senza dubbio, grandi comunicatori. Ma spesso e volentieri alcune frasi pronunciate dai capi di M5S e Lega ed anche da altri protagonisti dell'attuale scena Politica italiana non sono affatto originali. Ad iniziare dal contratto [VIDEO] di 'governo per il cambiamento'. Un termine gia' sentito e nemmeno troppi anni addietro: il primo ad utilizzarlo fu Pier ...

Quando Sapelli - possibile premier del Governo M5S-Lega - diceva che la matrice del Movimento era di stampo Neonazista : C'è una intervista a Giulio Sapelli che circola parecchio sui social network ma non è di oggi, risale allo scorso settembre. In una conversazione con VITA, il possibile presidente del Consiglio in quota Lega - in lizza con il candidato M5S, il giurista Giuseppe Conte - attaccava duramente il Movimento 5 Stelle, uno dei due partiti che sulla base dell'accordo di Governo potrebbe conferirgli l'incarico da presidente del Consiglio di ...

Mancano i raccoglitori di Kiwi - il governo Neozelandese arruola i turisti : La protesta dei sindacati: "Mancano operai perché i salari sono bassi, con gli stranieri andrà anche peggio". Il governo sta pensando di varare un provvedimento in cui ai turisti viene concesso un'estensione del visto nel Paese se aiuteranno i braccianti nei campi.Continua a leggere

Governo - da Neoeletto dico : tornare a votare sarebbe il male minore : tornare alle urne il prima possibile non è quello in cui speravo. Tuttavia, più ci penso e più mi convinco che sia la strada giusta per evitare al nostro Paese danni ben maggiori. In due mesi non è stato possibile né formare un nuovo Governo e neppure iniziare delle trattative con prospettive incoraggianti. Il MoVimento 5 Stelle si è dimostrato disponibile a discutere su tutto, però con un punto fermo: No a un Governo con la partecipazione di ...