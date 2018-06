Nba | vittoria all' overtime e Warrior avanti 1-0 sui Cavs

Nba - Steve Kerr : "I Rockets con più fame di vittoria? Noi abbiamo gli anelli" : La sfida che tutti aspettavano è finalmente arrivata. Si parte lunedì notte, Houston Rockets contro Golden State Warriors, in palio le finali NBA. Se per i californiani l'appuntamento di giugno è ...

Playoff Nba 2018 : Joe Ingles trascina Utah! Vittoria in casa di Houston e serie sull’1-1 : I Playoff NBA sono ricchi di sorprese: e lo testimonia l’unica partita di questa notte, in cui gli Utah Jazz si sono imposti con il punteggio di 116-108 in casa degli Houston Rockets, portando la serie sull’1-1 e ribaltando il fattore campo. I Rockets, la miglior squadra dell’intera regular season, avevano perso solo una delle ultime 25 partite giocate davanti al pubblico di casa. Utah, di fatto, ha dominato la prima parte di ...

Nba Playoff 2018 : LeBron James trascina Cleveland al secondo turno - facile vittoria per gli Houston Rockets su Utah : Un’altra prestazione da Choosen One, per portare avanti i suoi Cleveland Cavaliers. È LeBron James il grande protagonista della giornata odierna dei Playoff NBA 2018: 45 punti, 9 rimbalzi e 7 assist nel fondamentale successo contro gli Indiana Pacers nella decisiva gara 7, che ha dato ai campioni NBA del 2016 l’accesso alle semifinali della Eastern Conference. Dopo una serie molto difficile, la formazione dell’Ohio si è imposta ...

Nba Playoff 2018 : Cleveland va sul 2-2. Pareggiano anche Milwaukee e Washington. Prima vittoria di San Antonio : Continuano i Playoff NBA con quattro gare nella notte. I Cleveland Cavaliers Pareggiano la serie contro Indiana al termine di un’altra sfida molto combattuta. Finisce 104-100 per LeBron e compagni al termine di una partita che ha visto i Cavs essere anche abbastanza in controllo nei primi due quarti (chiusi sopra di 12), per poi subire la rimonta dei Pacers nel terzo quarto. Finale tirato nel quale sono decisive due triple di Korver nel ...

Nba 2018 : Marco Belinelli firma la vittoria in gara-1 con 25 punti - Golden State travolge San Antonio : Finalmente i playoff! La stagione NBA 2018 è arrivata nella sua fase decisiva, che determinerà la squadra vincitrice del titolo per succedere nell’albo d’oro ai Golden State Warriors. E a proposito della squadra della baia, esordio vincente e convincente nella serie contro i San Antonio Spurs, forse la più attesa del primo turno. La prima sfida, invece, è stata letteralmente dominata da Golden State, che di fatto ha preso il largo ...

Nba - Philadelphia chiude terza : 16vittoria in fila - Markelle Fultz tripla doppia più giovane di sempre : La stagione della svolta per il Process di Philadelphia non poteva chiudersi in maniera migliore. La gara con i Milwaukee Bucks, pur con Giannis Antetokounmpo presente, dura meno di un quarto, visto ...

Nba - 15vittoria consecutiva per Philadelphia : 20 punti di Belinelli contro i 'suoi' Hawks : Se i Philadelphia 76ers faranno strada nei playoff, magari un biglietto di ringraziamento agli Atlanta Hawks potrebbero pure mandarlo. Perché senza le acquisizioni di Marco Belinelli ed Ersan Ilyasova,...

Nba - Donovan Mitchell incanta - Lakers battuti - Utah ai playoff con la quinta vittoria in fila : Los Angeles Lakers-Utah Jazz 97-112 Gli Utah Jazz diventano solo la quarta squadra della Western Conference a qualificarsi per i playoff , dopo Rockets, Warriors e Blazers, e lo fanno non a caso ...

Nba - Philadelphia non si ferma : 14vittoria in fila - 15 punti per Belinelli : Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks 109-97 In Pennsylvania hanno aspettato così a lungo che non si annoieranno certo di continuare a festeggiare. I Sixers battono i Mavericks, vincono la 14gara ...

Nba - Chris Paul trascina Houston : 27 punti e il canestro della vittoria contro Portland : Houston Rockets-Portland Trail Blazers 96-94 Tra Rockets e Blazers non va in scena la sfida tra playmaker tra Damian Lillard , che salta il duello diretto per un problema alla caviglia sinistra, e ...

Nba - Toronto ad un passo dalla vittoria in eastern conference : Con la vittoria ai danni dei Boston Celtics, i Toronto Raptors hanno praticamente vinto la regular season della Nba nella eastern conference e si preparano ad affrontare i playoff come la formazione ...

Nba - i risultati della notte : Portland e Utah ok - tripla doppia con vittoria per James e Westbrook : Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 97-121 Era la sua partita e non poteva mancare per nulla al mondo. Ricky Rubio, al ritorno a Minneapolis con la sua nuova squadra, supera il problema al tendine del ginocchio e gioca una super partita che regala una vittoria pesantissima ai Jazz. La point ...

Nba 2018 : Marco Belinelli trascina Philadelphia alla decima vittoria consecutiva : Un super Marco Belinelli trascina i Philadelphia 76ers alla loro decima vittoria consecutiva. L’azzurro è il miglior marcatore con 22 punti nel successo per 119-102 contro gli Charlotte Hornets. Philadelphia eguaglia il record di Cleveland (46-30) al terzo posto nella Eastern Conference e continua il suo cammino per avere il fattore campo nel primo turno dei playoff. Senza Joel Embiid e Dario Saric, è proprio la guardia italiana a rendersi ...