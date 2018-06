NBA Finals | gara-1 a Golden State | LeBron da 51 punti ma Cleveland crolla dopo un regalo

NBA Finals : l'espulsione di Tristan Thompson e la rissa nel finale con Draymond Green : La frustrazione al termine di una partita così combattuta è un sentimento noto a chiunque, chiaro, evidente e che non necessita di particolari spiegazioni. Essere a un passo dall'impresa, vederla ...

NBA Finals : James alieno - Smith disastro. Le 5 sentenze di gara-1 : Dovevano essere, sulla carta, delle Finals Nba squilibrate. Persino noiose, secondo qualcuno. Invece sono partite fortissimo, con una gara 1 clamorosa per pathos, colpi di scena. Golden State ha vinto ...

Finals NBA - LeBron : quasi miracolo - ma gara-1 è dei Warriors : Non basta la prestazione mostruosa di LeBron , 51 punti, suo massimo in carriera alle Finals, : una chiamata arbitrale controversa, un libero sbagliato alla fine e una giocata assurda allo scadere di ...

NBA Finals : LeBron stoppa Curry e Steph non la prende bene - faccia a faccia tra i due : Un ko figlio di uno degli equivoci più incredibili della storia dello sport moderno , che ha costretto i Cavaliers a fare i conti con Golden State per altri cinque minuti in cui gli Warriors hanno ...

NBA Finals : J.R. Smith non ricorda il punteggio e fa perdere la partita ai Cavaliers : Bella sensazione, vero? Se non fosse che nell'altra metà campo, quella di fronte a voi sul palcoscenico più importante del mondo, ci sia forse la squadra più completa e fornita di talento di sempre. ...

NBA Finals 2018 : un LeBron James disumano non basta a Cleveland. Gara 1 è di Golden State : Se questo è l’inizio allora mettetevi comodi e allacciatevi le cinture, perché le NBA Finals 2018 promettono di farvi divertire, in barba a chi ritiene ‘noioso’ il quarto episodio della saga tra Warriors e Cavaliers. Golden State si è aggiudicata per 124-114 al supplementare una Gara 1 che è già un instant classic, una Gara che verrà ricordata per molto tempo. A Cleveland non è bastato un LeBron James disumano: trovate voi un ...

NBA Finals : LeBron James da leggenda - ma Golden State vince gara-1 all'OT : ... da seguire tutte in diretta d'un fiato sui canali Sky Sport e, in occasione di gara-1, in live streaming eccezionalmente aperto a tutti su skysport.it e sull'app Sky Sport. Tutti i video sulle NBA ...

NBA Finals : infortunio per Klay Thompson dopo cinque minuti di gara-1 : Una serie playoff può cambiare per ogni minimo particolare, figurarsi quanto possa scombinare gli schemi un infortunio che arriva dopo metà primo quarto ai danni di uno degli All-Star in campo. dopo ...

NBA Playoff 2018 : Saranno ancora Warriors e Cavaliers le sfidanti nelle NBA Finals! : Warriors–Cavaliers atto quarto! Questo è il risultato di questi lunghi ed esaltanti NBA Playoff 2018 che, come ormai ci siamo abituati, hanno portato alla finale più scontata e pronosticabile. Gli Warriors di Steph Curry contro i Cavs di LeBron James inizieranno a sfidarsi giovedì notte in Gara 1 alla Oracle Arena. Questo vuol dire che ancora una volta Golden State avrà il fattore campo in questa serie. Sarà un fattore decisivo? Non ...

Finals NBA – L’ammissione di LeBron James : “ho pensato che questi Cavs non potessero arrivare ai Playoff” : Alla vigilia delle NBA Finals, LeBron James ha svelato un particolare retroscena su ciò che ha pensato del futuro dei Cleveland Cavaliers durante il periodo più buio della stagione I Cleveland Cavaliers hanno raggiunto le Finals NBA per il quarto anno di fila. Guardando questo straordinario risultato, si direbbe che la stagione dei Cavs sia stata eccezionale ma invece non è stato così. Dopo aver ceduto Irving in estate ed aver aggiunto al roster ...

NBA Finals - gli - altri - Warriors hanno capito come giocare vicino a quattro All-Star : Andre Iguodala non ci sarà in gara-1 e questa per Cleveland è una buona notizia. Nel film delle Finals NBA arrivato alla quarta serie, tutti ricordano quanto sia pesato il n°9 dei campioni NBA in ...

NBA Finals - Golden State-Cleveland preview : Non è come un matrimonio logoro, dove non c'è rimasto più nulla da dire. Golden State e Cleveland si affrontano per il quarto anno consecutivo, ma le Finals 2018 restano la serie più attesa e ...

NBA Finals - i risultati che ci aspettiamo : il pronostico di GQ : Ancora loro. Cleveland contro Golden State, LeBron James contro Steph Curry. Le Finals Nba ripetono lo stesso copione visto nelle ultime tre stagioni, la quarta finale identica di fila, un fatto mai accaduto prima nella storia del campionato professionistico di basket americano. La conferma di un sostanziale duopolio che i Boston Celtics e gli Houston Rockets hanno provato a spezzare, portando le finali di Conference fino a gara 7, mancando però ...

Al via le NBA Finals : tra Warriors e Cavs - sul parquet oltre 4 miliardi di dollari : Per la quarta stagione consecutiva, saranno Golden State e Cleveland a giocarsi il titolo Nba: dati e numeri delle Finals 2018. L'articolo Al via le Nba Finals: tra Warriors e Cavs, sul parquet oltre 4 miliardi di dollari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.