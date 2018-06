Nazionale | Maldini | “non ci sono premesse per una ristrutturazione”

calcioweb.eu

: @teovisma @Lele070814 Ascoltate le parole di Paolo non mi sembra parli così tanto di Milan. Parla anche di nazional… - rafbenson80 : @teovisma @Lele070814 Ascoltate le parole di Paolo non mi sembra parli così tanto di Milan. Parla anche di nazional… - Marco181087 : RT @teovisma: 9 anni fa, giocava l'ultima partita della sua carriera Paolo #Maldini. Dopo 647 partite di #SerieA, 902 complessive con la ma… - PeterCast85 : RT @teovisma: 9 anni fa, giocava l'ultima partita della sua carriera Paolo #Maldini. Dopo 647 partite di #SerieA, 902 complessive con la ma… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) “L’augurio è che il calcio italiano riparta dalle ceneri della sconfitta con la Svezia. Lenon ci, non parlo di squadra ma della ristrutturazione del nostro calcio. Abbiamo un commissario tecnico di personalita’, serviranno molto le amichevoli come quella con la Francia, per valutare di che livello sia la squadra che ora allena Mancini”. Lo ha detto, ai microfoni di Tele Radio Stereo, l’ex terzino del Milan e dellaPaolo. “In questi ultimi mesi stanno dicendo addio al calciograndissimi campioni, da Totti a Pirlo, passando per Buffon che ha appena salutato al Juventus – ha aggiunto– L’auspicio e’ che le nuove generazioni vengano cresciute al meglio, fra i difensori vedo caratteristiche diverse rispetto alle nostre, spesso i centralicentrocampisti adattati, questa cosa non mi piace ...