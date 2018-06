Nazionale | Chiesa | “Italia diventerà grande squadra”

calcioweb.eu

???????? #FranciaItalia ?? Gli #Azzurri testano il campo dello stadio #AllianzRiviera di #Nizza; domani alle 21.00 l'am…

(Di venerdì 1 giugno 2018) “L’Italia è su un’ottima strada, questaunasquadra. In futuro metteremo tutti in difficoltà, perché siamo destinati a crescere. Sono a disposizione dell’allenatore al 100 per cento. La Francia ha campioni molto forti, una qualità straordinaria, vederli da vicino è impressionante. La Francia ha le carte in regola per vincere i Mondiali”. Lo ha detto, parlando alla Rai, Federico, dopo la sconfitta dell’Italia contro la Francia, a Nizza. L'articolo: “Italiasquadra” CalcioWeb.