Nasce il governo Conte | 18 ministri | solo cinque donne E due napoletani nella squadra

Nasce il Governo del Cambiamento : Conte premier - Salvini e Di Maio vice : "Lavoreremo intensamente per realizzare gli obiettivi politici che abbiamo anticipato nel contratto di Governo . Lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità di vita di tutti gli italiani". Sono queste le...

Nasce il Governo Conte - novità in arrivo su pensioni : Quota100 e Opzione Donna Video : Diciotto ministri [ Video ], di cui cinque donne: Nasce il Governo Conte , gia' ribattezzato il “ Governo del cambiamento”, che dovra' mettere mano, tra l’altro alla riforma pensioni targata Fornero, come previsto nel contratto stipulato tra Lega e Movimento 5 stelle, e che dovra' istituire la flat tax e il reddito di cittadinanza. E’ arrivata oggi l’intesa sul Governo gialloverde. Accentando l’incarico di presidente del Consiglio, l’avvocato e ...

Italia : Nasce governo M5s-Lega. Conte premier - Tria all'Economia

Nasce il governo M5s-Lega : Conte premier - Tria all'Economia e Savona agli Affari europei : Per l'Economia spunta Tria , preside della facoltà di Economia di Tor Vergata, professore che ha lavorato con Renato Brunetta, è "tiepido" sull'Euro e sostiene la Flat tax anche a costo di aumentare l'...

Nasce il governo Lega-5stelle : Conte premier - Salvini agli interni - Di Maio al Lavoro. La lista dei ministri : La comunicazione ufficiale arriva intorno alle 19:00 in una nota congiunta a doppia firma Luigi Di Maio e Matteo Salvini . "È stato raggiunto l'accordo per un governo politico M5S Lega con...

Salvini cede - Nasce il governo : Sono le ore 19.02 quando viene imposto il sigillo al governo del cambiamento. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, riuniti da quasi tre ore alla Camera, diramano una nota congiunta: "Ci sono le condizioni per un governo politico". Ventotto minuti dopo Carlo Cottarelli sale al Quirinale per rimettere il mandato. Dall'altro lato della porta girevole c'è Giuseppe Conte, che vi ritorna per ricevere l'incarico.Trattativa sbloccata. Il leader della ...