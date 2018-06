Napoli-Verdi | ci risiamo | avanti tutta col Bologna Adesso mancano solo le firme

Verdi- Napoli - è fatta : i dettagli dell’accordo col Bologna : Verdi si appresta a lasciare il Bologna per approdare al Napoli, le due società hanno trovato un accordo per il cartellino dell’attaccante Verdi-Napoli , è fatta . Una trattativa che va avanti ormai da mesi, che si concretizzerà durante questi primi giorni di calciomercato. A rivelarlo è Skysport, che parla di accordo fatto col Bologna : 25 milioni di euro entreranno nelle casse del club di Joe Saputo. Verdi dopo che tornerà ...

Verdi - l'agente : 'Napoli? Non c'è giocatore che non vorrebbe lavorare con Ancelotti' - : Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, parla ai giornalisti presenti al Football Leader di Napoli. Ecco le dichiarazioni raccolte da RMC Sport : 'È stato un anno importante per Simone che ha grossi margini di miglioramento. Non ci sia giocatore che non vorrebbe lavorare con Ancelotti. Futuro? Vedremo. Ora rientrerà dalla Nazionale e ne ...