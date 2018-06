Napoli | Reina | “il mio rapporto con Sarri? Lui è stato come un padre per me”

Calciomercato Napoli - scelto il dopo-Reina : la decisione di Ancelotti e De Laurentiis : Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove sempre più spedito sul mercato, dopo l’accordo con Carlo Ancelotti per la panchina adesso l’intenzione è quella di rinforzare la rosa, previste cessioni ed acquisti, nel frattempo è stato scelto il portiere per la prossima stagione. Sarà Rui Patricio il dopo-Reina in casa Napoli, il portiere 30enne vorrebbe concretizzare l’affare prima di Russia 2018, volando così ai Mondiali con ...

Napoli - arriva il dopo-Reina : Rui Patricio si appresta a firmare : Rui Patricio potrebbe essere il nuovo portiere del Napoli dopo l’addio di Pepe Reina non senza polemiche: il portoghese vicinissimo alla firma Sarà Rui Patricio il dopo-Reina in casa Napoli. Un’eredità non certo semplice per il portiere portoghese che si troverà a dover sostituire un grande portiere, ma anche un uomo spogliatoio come pochi altri. Reina si appresta ad accasarsi al Milan, mentre Rui Patricio dopo il Mondiale si unirà ...

Napoli - Rui Patricio scelto per sostituire Reina. Dal Portogallo : è fatta : Potrebbe essere Rui Patricio a spuntarla nella corsa per sostituire Pepe Reina tra i pali del Napoli. Staccata la concorrenza, almeno stando a quanto riportato da A Bola che parla di una definizione ...

Rui Patricio verso Napoli : scelto per sostituire Reina : Potrebbe essere Rui Patricio a spuntarla nella corsa per sostituire Pepe Reina tra i pali del Napoli. Staccata la concorrenza, almeno stando a quanto riportato da A Bola che parla di una definizione ...

Napoli-Juve - Reina punge i bianconeri : “I più bravi anche fuori dal campo” : Napoli-Juve, Reina- “La tocca piano” Pepe Reina sulle pagine del “Corriere dello Sport”. L’ex portiere del Napoli ha colto l’occasione per elogiare il grande campionato del Napoli, lanciando una chiara frecciatina ai bianconeri. “LORO I PIU’ bravi anche…” “Sono stati meravigliosi dal punto di vista sportivo e umano. Ho conosciuto gente incantevole e siamo stati ...

Reina : 'Per nulla preoccupato dal Milan. Su Donnarumma e il Napoli...' : Napoli e Milan, ma non solo. Pepe Reina, che dal primo luglio sarà ufficialmente un giocatore rossonero, si è confessato al Corriere dello Sport: ' In azzurro sono stati quattro anni meravigliosi dal punto di vista sportivo e umano. Ho conosciuto gente incantevole e siamo stati capaci, come squadra, di andare vicino a un sogno. L a Juve ...

Reina : 'Napoli - avrei voluto regalarti lo scudetto. Juve più brava - non solo in campo' : Dal Milan ho avvertito stima e penso che prepararsi al congedo in uno dei club più titolati al mondo sia una gratificazione assoluta per me. Il passato è lì che parla e io posso e devo solo ...

Napoli - Reina davanti ai pm antimafia : 'Quindicimila euro agli Esposito? Non ricordo' : La festa di addio al Napoli, organizzata il 2 maggio scorso presso il Club Partenopeo, la discoteca dei fratelli Esposito coinvolti in una inchiesta per presunti rapporti con la camorra, il portiere ...

Napoli - inchiesta antimafia : Reina interrogato come persona informata sui fatti : Il portiere ascoltato dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia che indagano sulle attività dei fratelli Esposito

Napoli - sotto inchiesta Paolo Cannavaro e Pepe Reina : 'Rapporto con pregiudicati' : Deferimento della Procura Figc per Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica e per le società Napoli, Sassuolo e Palermo in seguito a una indagine della Dda di Napoli. Il Procuratore federale ed ...

“Rapporti con esponenti della camorra” : deferite Napoli - Palermo - Sassuolo - Reina ed altri calciatori e soggetti vicini al club : Il Napoli al centro di una vera e propria bufera legata a rapporti con alcuni esponenti della camorra, pioggia di deferimenti da parte della Procura Figc Deferimento della Procura Figc per Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica e per le società Napoli, Sassuolo e Palermo in seguito a una indagine della Dda di Napoli. Il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto, esaminati gli atti dell’indagine compiuta dalla DDA ...

Deferiti dalla Figc gli ex calciatori del Napoli Reina e Cannavaro jr per rapporti con pregiudicati legati a clan della camorra : Deferiti dalla giustizia sportiva per aver frequentato e frequentare a tutt'oggi pregiudicati legati ad ambienti camorristici: Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica andranno a processo sportivo a seguito dell'inchiesta della Dda, i cui atti erano stati acquisiti dalla procura Figc.Il procuratore capo Giuseppe Pecoraro ed il suo vice hanno deciso di deferire i tre giocatori e per responsabilità i club di appartenenza Napoli, ...

Napoli : commozione per Reina e Maggio : Napoli, 20 MAG - Prepartita di addii al San Paolo prima di Napoli-Crotone, ultima giornata di campionato. All'ingresso delle squadre per il riscaldamento lo speaker ha presentato l'ingresso del ...

Napoli-Crotone - San Paolo sold out per l'addio di Reina : Domani il portiere spagnolo disputerà la sua ultima partita in Campania prima dell'approdo al Milan: pronti 45mila spettatori per salutare l'ex Liverpool