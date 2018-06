Napoli | obbligo di tre multe al giorno per i controllori dell’Eav Il presidente | “Lo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 giugno 2018) Furbetti, fannulloni e evasori sono avvisati. In Campania hanno ideato l’di multa: iin servizio sugli autobus, la holding trasporti della Regione Campania, dovranno elevarne almeno tre al. Un ordine di servizio in vigore da oggi che scatena la reazione dei sindacati e feroci ironie da parte dei viaggiatori, i quali raccontano storie di disservizi quotidiani su quegli autobus lunghe almeno quanto la lista delle corse che ognil’Eav è costretta a sopprimere per carenza del parco veicoli. Colpisce sicuramente il dato degli evasori: un viaggiatore su tre, secondo le ultime stime, non paga il biglietto. A fronte di ciò, spiega ildi Eav Umberto De Gregorio, i 56in servizio (che all’azienda costano circa due milioni di euro l’anno) hanno portato a casa dall’inizio del 2018 solo 100 contravvenzioni. “Inaccettabile ...