Napoli | il mercato si tinge di giallo

VERDI AL Napoli? / Calciomercato : vicinissimo agli azzurri - decisivo Ancelotti : VERDI al NAPOLI? Calciomercato: gli azzurri ci riprovano dopo il no del calciatore di sei mesi fa, intanto però si fa sotto l'Inter che prova a inserire nell'affare l'attaccante Eder.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 19:39:00 GMT)

Mercato - Napoli vicino a Verdi. Juventus - arriva Darmian. Pochettino chiama il Real - e il Tottenham vira su Sarri : ROMA - 'Sono felice a Londra, ma tutti abbiamo dei sogni'. Mauricio Pochettino lancia un chiaro messaggio al Real Madrid che, dopo l'addio di Zidane, deve trovare un allenatore per sostituire il ...

Calciomercato : colpo del Napoli - acquistato Verdi [DETTAGLI] : Verdi-Napoli, è fatta. Una trattativa che va avanti ormai da mesi, che si concretizzerà durante questi primi giorni di Calciomercato. A rivelarlo è Skysport, che parla di accordo fatto col Bologna: 25 milioni di euro entreranno nelle casse del club di Joe Saputo. Verdi dopo che tornerà dall’impegno con la Nazionale di mister Mancini, scioglierà le riserve in merito alla propria volontà, ma l’affare sembra già nelle fasi conclusive. Dunque i ...

Calciomercato Napoli : accordo per Verdi : Il Napoli è vicinissimo all'acquisto di Simone Verdi. Dopo averlo visto sfumare nella finestra invernale di Calciomercato , il club di De Laurentiis è tornato alla carica e - riporta Sky Sport - ha raggiunto l'accordo con il Bologna sulla base di 25 milioni di euro. Adesso si attende il sì del giocatore attualmente impegnato con la Nazionale di Mancini. La fumata bianca potrebbe ...

Calciomercato Napoli : le trattative : La Fiorentina però - come riferito da La Gazzetta dello Sport - continua a far muro e a resistere nonostante la corte serrata di De Laurentiis. Muro che invece è stato "abbattuto" da Arturo Vidal, ...

Napoli - da Callejon a Ruiz : il mercato parla spagnolo - ma il Betis frena : Lo spagnolo è una delle lingue più parlate, ormai da tempo, nello spogliatoio azzurro. Nonostante l'addio di Pepe Reina, passato al Milan, il castigliano resterà di tendenza a Castel Volturno specie ...

Calciomercato Napoli - addio Rui Patricio : andrà al Wolverhampton? Crescono le quotazioni di Leno : Rottura totale, Rui Patricio ha avviato le pratiche per la risoluzione del proprio contratto con lo Sporting Clube de Portugal. A lanciare la clamorosa notizia è il quotidiano portoghese Record, che ...

Zazzaroni : “Roma attivissima sul mercato - ecco cosa penso di Napoli e Juventus” : Ivan Zazzaroni è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato del neonato governo gialloverde: “La crisi istituzionale che c’è stata l’ho vissuta male, era un alto periodo di confusione, insicurezze e incertezze. Non è che la ...

Calciomercato Napoli - triplo innesto da 75 milioni di euro : accordi con Sampdoria e Bologna : Calciomercato Napoli – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione e dopo l’annuncio di Carlo Ancelotti è pronto a mettere nero su bianco per tre importanti colpi, uno per reparto. Pronta a chiudersi la cessione di Jorginho con il Manchester City, nelle casse del club azzurro 60 milioni di euro, De Laurentiis è pronto a spendere 75 milioni di euro per tre colpi. Ai dettagli una doppia trattativa con la Sampdoria, si ...

Calciomercato Napoli - Vidal : 'Valuto offerte con calma - ma cambio solo per qualcosa di meglio' : Potrebbe essere tra i volti principali della prossima sessione di mercato Arturo Vidal, centrocampista del Bayern Monaco con contratto in scadenza tra un anno. Il cileno sta valutando il suo futuro, ...

Chiesa al Napoli? / Calciomercato - papà Enrico : "Da Ancelotti? Ora pensa solo alla Nazionale" : Chiesa al Napoli? Calciomercato, papà Enrico: "Da Carlo Ancelotti? Al momento pensa solo alla nazionale e alla Fiorentina è felicissimo". Su di lui intanto fanno la corsa tutte le italiane.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 23:20:00 GMT)

Napoli - calciomercato. Nuovo affondo per Chiesa - ma la Fiorentina resiste : Offerti 50 milioni più due giocatori al club viola, che fa muro nonostante l'intermediazione di Ancelotti. Jorginho vicino al City: Fabian Ruiz o Paredes gli eredi

Calciomercato Napoli - incontro con la Sampdoria : la situazione : Calciomercato Napoli – Sono ore calde per il Napoli alla ricerca di calciatori da regalare al tecnico Carlo Ancelotti. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, sarebbe in corso in queste ore un incontro tra i vertici della Sampdoria e quelli partenopei, per definire il passaggio di Torreira al Napoli. Il club del patron De Laurentiis sta cercando un accordo che sia diverso rispetto al pagamento della clausola richiesto da Ferrero, un ...

Calciomercato Napoli - Jorginho sempre più vicino al Manchester City : i dettagli : Poca differenza tra domanda e offerta, il Napoli chiede poco più di 50 milioni mentre la proposta del Manchester City si aggira intorno ai 45: basta poco per chiudere Il Manchester City appare ormai vicinissimo a Jorginho, centrocampista del Napoli attualmente impegnato con la Nazionale italiana. Il giocatore classe ’91 è un pallino di Guardiola, che farebbe carte false per portarlo con sè in Inghilterra. Danny Lawson La prima offerta del ...