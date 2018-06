Napoli | Hamsik | ' Resto? Ancelotti? Può essere determinante'

Napoli - ecco le parole del padre di Hamsik : “Hamsik è un giocatore del Napoli e si sente tale. Ha ancora tre anni di contratto con gli azzurri e come si svilupperà la cosa è ancora da vedere. Spesso i media si gettano in interpretazioni che non appartengono alla realtà”. Lo ha detto Richard Hamsik, padre del capitano del Napoli, parlando del futuro del figlio a Radio Crc. Hamsik padre ha spiegato anche di sapere della telefonata di Ancelotti al figlio: “Me ne ha parlato ...

Hamsik è sicuro : “Ancelotti darà forza al Napoli” : “Ho un contratto con il Napoli e si vedrà, ora sto pensando a questi test amichevoli con la Slovacchia e e poi mi godo le vacanze”. Lo ha detto il centrocampista del Napoli Marek Hamsik a Premium Sport dopo la partita della Slovacchia contro l’Olanda commentando il suo possibile addio al club partenopeo. Hamsik ha anche commentato l’arrivo di Ancelotti: “Può essere determinante, sarà sicuramente un allenatore che ...

Hamsik - Ancelotti darà forza al Napoli : Lo ha detto ilcentrocampista del Napoli Marek Hamsik a Premium Sport dopo lapartita della Slovacchia contro l'Olanda commentando il suopossibile addio al club partenopeo. Hamsik ha anche commentatol'...

Hamsik : 'Ancelotti darà forza al Napoli' : Lo ha detto il centrocampista del Napoli Marek Hamsik a Premium Sport dopo la partita della Slovacchia contro l'Olanda commentando il suo possibile addio al club partenopeo. Hamsik ha anche ...

Hamsik - Ancelotti darà forza al Napoli : Lo ha detto il centrocampista del Napoli Marek Hamsik a Premium Sport dopo la partita della Slovacchia contro l'Olanda commentando il suo possibile addio al club partenopeo. Hamsik ha anche ...

Hamsik : 'Ho un contratto con il Napoli e si vedrà' : Lo ha detto il centrocampista del Napoli Marek Hamsik a Premium Sport dopo la gara della Slovacchia contro l' Olanda commentando il suo possibile addio al club azzurro. Hamsik ha anche commentato l'...

Hamsik - Ancelotti darà forza al Napoli : Lo ha detto il centrocampista del Napoli Marek Hamsik a Premium Sport dopo la partita della Slovacchia contro l'Olanda commentando il suo possibile addio al club partenopeo. Hamsik ha anche ...

Napoli - Hamsik ci ripensa : “Resto. Onorato di lavorare con Ancelotti” : Napoli, Hamsik- Marek Hamsik ci ripensa e spegne sul nascere le voci di un suo possibile addio al Napoli. Intervistato dal portale “Webnoviny.sk.”, il capitano azzurro ha colto l’occasione per sottolineare tutto il suo entusiasmo per il nuovo percorso con Ancelotti. “CI SIAMO SENTITI” Hamsik ha ammesso: “Con Ancelotti, ci siamo sentiti e sarebbe un […] L'articolo Napoli, Hamsik ci ripensa: “Resto. ...

Calciomercato Napoli : Verdi si avvicina ed Hamsik potrebbe restare Video : Il Calciomercato del Napoli promette parecchi colpi di scena. Sono infatti molti i profili di valore accostati alla societa' partenopea, con il presidente Aurelio De Laurentiis che sembra intenzionato ad allestire un organico decisamente competitivo da affidare al nuovo tecnico, Carlo Ancelotti. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è al lavoro sia sul fronte delle conferme dei calciatori gia' facenti parte della rosa, sia sul ...

Calciomercato Napoli : Verdi si avvicina ed Hamsik potrebbe restare : Il Calciomercato del Napoli promette parecchi colpi di scena. Sono infatti molti i profili di valore accostati alla società partenopea, con il presidente Aurelio De Laurentiis che sembra intenzionato ad allestire un organico decisamente competitivo da affidare al nuovo tecnico, Carlo Ancelotti. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è al lavoro sia sul fronte delle conferme dei calciatori già facenti parte della rosa, sia sul ...

Napoli - Hamsik e Mertens convinti da Ancelotti : "Un Onore giocare per lui" : Chiamatelo, se volete, "effetto Ancelotti". Nella giornata di oggi arrivano le dichiarazioni di due giocatori fondamentali per il Napoli che sembravano in uscita. Invece entrambi hanno fatto capire di ...

Napoli - Hamsik ci ripensa : “Resto. Onorato di lavorare con Ancelotti” : Napoli, Hamsik- Marek Hamsik ci ripensa e spegne sul nascere le voci di un suo possibile addio al Napoli. Intervistato dal portale “Webnoviny.sk.”, il capitano azzurro ha colto l’occasione per sottolineare tutto il suo entusiasmo per il nuovo percorso con Ancelotti. “CI SIAMO SENTITI” Hamsik ha ammesso: “Con Ancelotti, ci siamo sentiti e sarebbe un […] L'articolo Napoli, Hamsik ci ripensa: “Resto. ...

Calciomercato Napoli - colpo di scena sul futuro di Hamsik : Calciomercato Napoli – Sembrava certo l’addio di Marek Hamsik al Napoli ma nelle ultime ore va registrato un colpo di scena. “Non c’è stato nulla negli ultimi giorni, non so nulla di nuovo riguardo il mio futuro. Sono ancora un giocatore del Napoli. Ho un contratto per tre anni. Con Ancelotti ci siamo sentiti al telefono, sarebbe un grande onore giocare per un allenatore così. Il presidente De Laurentiis ha portato uno che ha ...

Calciomercato Napoli - Hamsik allontana l’addio : “sarebbe un onore giocare per un allenatore come Ancelotti” : Marek Hamsik ha allontanato le voci circa un suo addio al Napoli, svelando come sarebbe un onore per lui giocare per un allenatore come Ancelotti Il futuro di Marek Hamsik potrebbe essere legato ancora al Napoli, alla corte di Carlo Ancelotti. Il centrocampista slovacco, che negli scorsi giorni aveva annunciato di essere tentato da un’esperienza in Cina, ha fatto dietrofront annunciando che sarebbe onorato di essere allenato da Carlo ...