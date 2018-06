Napoli | ecco le parole del padre di Hamsik

Zazzaroni : “Roma attivissima sul mercato - ecco cosa penso di Napoli e Juventus” : Ivan Zazzaroni è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato del neonato governo gialloverde: “La crisi istituzionale che c’è stata l’ho vissuta male, era un alto periodo di confusione, insicurezze e incertezze. Non è che la ...

Balotelli-Napoli : le parti si avvicinano - il feeling con Insigne piace eccome : Mario Balotelli al centro di diverse voci legate al calciomercato, il suo stato di parametro zero lo rende molto allettante per il Napoli di Ancelotti Il gol contro l’Arabia Saudita ha confermato l’importanza di Mario Balotelli per la Nazionale e forse anche per qualche club italiano. I bookmaker festeggiano il ritorno di Supermario con l’Italia spianandogli la strada che porta in Serie A, dopo due stagioni passate con il ...

Calciomercato Napoli - Raiola : “Balotelli in azzurro? Ecco la situazione” : Calciomercato Napoli – Il Napoli è al lavoro per la prossima stagione, dopo aver ufficializzato l’allenatore Carlo Ancelotti il club azzurro si muove anche sul fronte calciatori. Un profilo valutato è sicuramente quello di Mario Balotelli, Ecco le dichiarazioni di Mino Raiola come riporta Sky Sport: “Non è proprio a parametro zero ma questi sono problemi miei. Balo in Italia è il più forte quindi chi ha in testa un progetto ...

Napoli Pizza Village - ecco i 40 vincitori del Mattino : ecco i quaranta vincitori nelle quattro aree BACKSTAGE SPETTACOLI LUIGI MUCCI ELENA TREBBI GRANDE DOMENICO POLIMENO MARIO GILBERTI NUNZIA SAYURI VOLLERO ANDREA D'AGOSTINO GIOVANNA DI SIENA CLAUDIA ...

Capello : 'Con Ancelotti Napoli vicino alla Juve. CR7 insostituibile - ecco perché il Real Madrid domina' : Lui ha cambiato ruolo, da esterno sinistro è diventato centravanti e ora è il più forte del mondo. Sostituire uno come lui non sarà facile, non vedo in giro uno più forte, ogni volta che affronti il ...

Arrestati in diretta! Napoli - si fingono tecnici e picchiano anziani. Ecco il video del blitz : Sicurezza. È la parola d’ordine che invocano i cittadini di Napoli dopo l’ennesimo episodio di violenza che coinvolto alcuni anziani. Una fascia debole lasciata spesso bersagliata. Sono molti infatti i casi di cronaca che hanno per protagonisti cittadini della terza età. E in rete monta la rabbia: “Perché perdono tempo ad arrestarli e rischiano la loro vita se il giorno dopo stanno fuori a rifare la stessa cosa si devono mettere dentro e ...

Juve - gli scudetti sono 36 : ecco le storie del Napoli che non accetta la sconfitta : ... complice quel fettone d'Italia che ha tifato a tutto spiano per la squadra di Sarri e gli ha fatto credere di essere davvero la più forte, quella che giocava il più bel calcio del mondo, la più ...

Napoli - Hamsik : “mi ha chiamato Ancelotti - ecco cosa farò…” : “Sono un calciatore del Napoli, per ora. Ho ricevuto una chiamata di Ancelotti, confesso che sono tentato dal trasferimento, ma vedremo col tempo. Cina? Ci sono stato solo una volta, quando ci giocammo la Supercoppa, ma nella vita bisogna provare tutto”. Parole e musica di Marek Hamsik. Il capitano del Napoli, parlando agli slovacchi di Sport24, ha analizzato il proprio futuro, incerto più che mai in questa estate che si prevede essere ...

Guinness dei primati a Napoli : ecco la sfogliatella più grande del mondo : Una ressa di curiosi e golosi accoglie la sfogliatella da Guinness. Mancano pochi minuti alle 15,30, quando nella 'controra' caliente di Piazza Garibaldi, dal forno costruito ad hoc per l'evento dalla ...

Calciomercato Napoli - la bomba di Pistocchi : “ecco il colpo in attacco” : Calciomercato Napoli – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione e dopo l’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti prova a scatenarsi anche sul mercato dei calciatori. Continuano le voci su David Luiz mentre il giornalista Pistocchi conferma le indiscrezioni per l’attacco in un’intervista a Marte Sport Live: “Fonti attendibili mi dicono che il Napoli è intenzionato a pagare la clausola del contratto di ...

Napoli - dopo Ancelotti ecco i primi nomi Video : L'inizio di una nuova era è arrivata a Napoli. Si pensava che il film per la scelta del nuovo allenatore per sostituire Maurizio Sarri [Video] sarebbe stato molto lungo, invece ieri è arrivato gia' l'annuncio ufficiale di Carlo Ancelotti sulla panchina partenopea. Sorprendente Aurelio de Laurentis, che punta su un allenatore tra i migliori del mondo. Il contratto che ha firmato il tecnico ex Milan è un triennale da 6,5 milioni di euro a ...

Napoli, Vidal- Arturo Vidal prossimo acquisto del Napoli? No, o almeno non per ora. Falso allarme in città. Come riportato stamane da "SportMediaset", il centrocampista cileno sarebbe stato avvistato a Napoli in aeroporto. Solo un sosia, in quanto, il vero Vidal, si troverebbe attualmente in vacanza in Cile. Una foto che ha fatto sognare i