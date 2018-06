“Muoio dalla voglia di rivederti” | la dedica d’amore di Elisa Isoardi per Salvini

dilei

: Elisa Isoardi, che dedica a Matteo Salvini: Muoio dalla voglia di rivederti / la Verità 24h: - Anhxtanh1702 : Elisa Isoardi, che dedica a Matteo Salvini: Muoio dalla voglia di rivederti / la Verità 24h: - DottaSara : RT @FilippoCarnier: Muoio dalla voglia di tatuarmi - FQMagazineit : Elisa Isoardi su Instagram: “Muoio dalla voglia di rivederti”. Dedica per Salvini? -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Mentreè impegnato con la formazione del nuovo governo, fra trattative e scontri,gliun pensiero d’amore su Instagram. La conduttrice e il leader della Lega sono più innamorati che mai e, soprattutto in questi giorni difficili, lanon ha mancato di far sentire il suo sostegno al compagno. Le ultime settimane – o per meglio dire gli ultimi mesi dopo le elezioni – sono state piuttosto difficili per Matteoe l’hanno tenuto lontano dai suoi affetti. Non solo i figli Federico e Mirta, ma anche la presentatrice che gli ha rubato il cuore. La storia fra i due procede a gonfie vele, tanto che si parla di nuovo di nozze. Qualche tempo fa la coppia aveva attraversato una piccola crisi edera stata fotografata a Ibiza mentre si scambiava un bacio appassionato con un noto avvocato romano. Poco dopo però Matteo ...