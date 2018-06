Mozione di sfiducia a Mariano Rajoy | Sánchez nuovo presidente delle Spagna

Spagna : venerdì voto su Mozione sfiducia a Rajoy : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Consiglio regionale - respinta per 14 voti a 10 Mozione di sfiducia a D'Alfonso : L'Aquila - Il Consiglio regionale ha respinto con 15 no della maggioranza di centrosinistra, 10 sì e un astenuto, la mozione di sfiducia o nei confronti del presidente della Regione e senatore del Partito democratico Luciano D'Alfonso, presentata dalle opposizioni di centrodestra e Movimento cinque stelle. L' istanza è stata consegnata all'indomani in cui il Consiglio regionale, l'8 maggio scorso, non ha ...