Movimento 5 Stelle | rivolta di 50 grillini Di Maio | Casaleggio Jr e Casalino nel mirino

Si forma il nuovo governo Movimento 5 Stelle-Lega : Conte Premier : Dopo aver accettato l'incarico dal presidente della Repubblica di forma re il governo , Giuseppe Conte ha presentato la sua lista di ministri. Il governo , forma to da 18 ministri, è costituito da 6 componenti della Lega, 9 del Movimento 5 Stelle e 3 tecnici. Il giuramento avverrà nel giorno venerdì 1 giugno alle ore 16:00. Chi sono i ministri scelti? Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono stati proclamati vice Premier e si occuperanno degli Interni e ...

Perché Di Maio ha perso il suo governo e Salvini farà vedere le stelle al Movimento : Il sondaggio di Swg per il TgLa7 di ieri ha scoperto le carte delle ultime, complicate 48 ore. Ora è chiaro a tutti Perché Matteo Salvini abbia fatto saltare il tavolo: ha spolpato Forza Italia e sta iniziando con l’antipasto del Movimento 5 stelle . Le stime danno infatti la Lega al 27,5% contro il 24,5 di una settimana prima e, soprattutto, il 17,4% dello scorso 4 marzo. Dieci punti guadagnati in tre mesi di campagna elettorale fra piazza e ...

La versione del Quirinale sulla crisi istituzionale con Lega e Movimento 5 stelle : Nessun veto di Sergio Mattarella verso un governo Lega -M5s, né verso un singolo ministro. Semmai un veto di Matteo Salvini e Luigi Di Maio verso qualunque ipotesi alternativa proposta dal capo dello Stato che potesse sbloccare la crisi e far partire col Governo politico che il presidente ha sempre voluto agevolare. Il Quirinale capovolge la narrazione di questi giorni e delle prossime ore da parte di Lega e Movimento 5 stelle . E fa luce ...

Movimento 5 stelle : "Impeachment a Mattarella poi elezioni" : "Spero che agli italiani sia data la parola il prima possibile... Dobbiamo discutere la messa in stato d'accusa del Presidente Mattarella " e "parlamentarizzare questa crisi istituzionale... dobbiamo portare l'articolo 90 nella...

"Mi aspettavo un'alleanza parlamentare tra Movimento 5 Stelle e Lega. Siamo coerenti" : "Mi aspettavo un'alleanza parlamentare e la nostra è una Repubblica parlamentare. Su dei punti il Parlamento fa nascere una maggioranza. Funziona così". Il presidente della Camera Roberto Fico, in visita al salone del libro di Napoli, risponde così ai giornalisti che chiedono se approvi l'accordo raggiunto da Movimento 5 Stelle e Lega per la formazione di un governo. E a chi chiede come i 5 Stelle abbiano superato la linea ...