MotoGp – Stoner crede nella Ducati | “siamo tornati competitivi! E su Lorenzo…”

: @MotoGP @DucatiMotor @Official_CS27 Che cojoni sto Stoner, ma bastaaa!!! #sestavamejosenza - Alishady313 : @MotoGP @DucatiMotor @Official_CS27 Che cojoni sto Stoner, ma bastaaa!!! #sestavamejosenza - Yzahra93 : RT @Evil_Herself_: CASEY STONER..... #ItalianGP #MotoGP #CS27 ?? li mio amore in @MugelloCircuit - FedericoPolid : Stoner molto critico su Lorenzo. #motogp -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Le sensazioni di Caseyprima giornata di prove del weekend del Mugello: l’australiano ha fiduciaE’ terminata la prima sessione di prove libere del Gp d’Italia. Tre piloti italiani in vetta alla classifica dei tempi, con Iannone che ha beffato nel finale il connazionale Michele Pirro, seguito dall’altrosta Dovizioso. Ai box, nel weekend del Mugello, c’è anche il collaudatore e testimonial Casey. Reduce da un intervento alla spalla, l’australiano non ha ancora recuperato al 100%, ma è felice di poter assistere al weekend di gara italiano di persona: “è bello essere qui di nuovo, specialmente al Mugello, c’è una grande atmosfera, spero possa essere un fine settimana di successi per la“, ha affermato ai microfoni Sky. “E’ davvero un grande peccato per le ultime gare, ...