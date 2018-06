MotoGp | sospiro di sollievo per le condizioni di Pirro | svelate le possibili cause del

sportfair

(Di venerdì 1 giugno 2018) A causare l’incidente dipotrebbe essere stata un’intensa frenata del pilota che ha bloccato la ruota anteriore della Ducati E’ impressionante la caduta di cui è stato protagonista Micheledurante la seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia. Il terzo pilota Ducati è stato sbalzato in aria dalla sua Ducati, creando apprensione tra tutte le persone presenti sul circuito italiano (QUI IL VIDEO). AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTEè rimasto in stati di incoscienza per qualche minuto, ma con l’intervento dei soccorsi in pista ha ripreso prontamente i sensi ed è stato poi trasportato al centro medico per essere successivamente trasferito in ospedale a Firenze per ulteriori accertamenti. La TAC non ha evidenziato ulteriori complicazioni di rilievo, ma il pilota rimarrà comunque in osservazione fino a domani. Intanto, cominciano a farsi le ...