MotoGp – Marquez | la caduta di Pirro e i risultati in pista al Mugello | “è stato un

MotoGp - analisi prove libere GP Mugello 2018 : Andrea Iannone impressiona - la Ducati si lecca le ferite - bene la Yamaha - la Honda è solo Marquez : Il fatto che si possa parlare di quanto successo oggi al Mugello a livello di tempi e prestazioni è già di per sè una nota positiva di questo venerdì del Gran Premo d’Italia della MotoGP. L’incidente occorso a Michele Pirro (Ducati) poteva davvero stravolgere ogni ragionamento. La wild card del team di Borgo Panigale è andata a schiantarsi ad oltre 340 chilometri orari rovinando pesantemente sull’asfalto della curva San Donato. ...

MotoGp - prove libere dal Mugello 2018 : 1° Iannone - 2° Vinales - 3° Marquez : 1 Jun 15:35 La Moto2 chiude il venerdì di libere: iniziati i 45 minuti in pista. 1 Jun 15:20 libere 2 MotoGP, la top ten: 1 A. Iannone 1:46.735 2 M. VI'ALES +0.387 3 M. Marquez +0.483

MotoGp - GP Italia 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Comanda ancora Andrea Iannone! Marquez è terzo - Andrea Dovizioso 12° : C’è ancora Andrea Iannone al comando della classifica dei tempi al termine delle prove libere 2. Il pilota della Suzuki, dopo aver chiuso in testa la sessione del mattino, si è ripetuto nel pomeriggio, abbassando il limite fino al tempo di 1’46?735. Un crono notevole, ottenuto con una combinazione di gomma dura-morbida, a pochi decimi dalla pole dello scorso anno e al record dello stesso Andrea, che la dice lunga su quanto bene si trovi su ...

Pronostico MotoGp/ Gp Italia 2018 Mugello - Nico Cereghini : Dovizioso può vincere - ma Marquez… - esclusiva - : Pronostico MotoGP: Gp Italia 2018 Mugello, parla Nico Cereghini: Dovizioso può vincere, ma Marquez resta il punto di riferimento. Valentino Rossi…

MotoGp - Valentino Rossi intervistato in esclusiva da Guido Meda : 'Posso battere Marquez' : Ho sempre avuto 10 amici veramente fuori da questo mondo, con cui ceno il sabato sera o con cui vado alle feste o a giocare a calcetto". "Riservato sulla mia vita privata? Non c'è alcun vantaggio a ...

MotoGp – WhatsApp - il futuro e lo scontro tra Puccio e Marquez! Valentino Rossi sincero : “tra me e Marc una storia mai risolta” : Valentino Rossi parla in una lunga intervista della sua vita dentro e fuori dalle piste del Motomondiale, il pilota di Tavullia confessa i suoi hobby ed alcuni suoi piccoli segreti Valentino Rossi si confessa in una lunga intervista a Sky MotoGp. Dalle sue vittorie passate, passando per il confronto con Marc Marquez, fino al futuro al fianco di Jorge Lorenzo (?): il pilota di Tavullia a cuore aperto nello scambio di battute con il giornalista ...

MotoGp – Marquez - la caduta ai test del Mugello e la somiglianza con Shawn Mendes : “mi piacerebbe incontrarlo” : Marc Marquez pronto per il Gp del Mugello: dalla caduta ai test sulla pista italiana alla somiglianza con Shawn Mendes. Le parole dello spagnolo in conferenza stampa Il weekend del Mugello è ufficialmente iniziato. I piloti della MotoGp hanno incontrato la stampa questo pomeriggio per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Gp d’Italia. Reduce da tre vittorie consecutive, Marc Marquez arriva alla gara italiana con fiducia e ...

MotoGp – Dovizioso - lo scarico per la pipì e la rimonta su Marquez : “siamo in una situazione scomoda - non disperata” : Andrea Dovizioso sereno e sorridente all’incontro con gli ingegneri dell’Università degli studi di Firenze: il ducatista tra simpatici aneddoti e voglia di lottare in pista Il Mugello è finalmente arrivato! Dopo la vittoria dello scorso anno di Andrea Dovizioso, il ducatista ce la metterà tutta per ripetersi dopo i due deludenti zero consecutivi in Spagna e Francia. Ieri il forlivese del team di Borgo Panigale ha incontrato gli ...

MotoGp - GP Italia 2018 : tutti a caccia di Marc Marquez. Al Mugello serve un cambio di rotta ad Andrea Dovizioso : Vigilia del GP d’Italia che scatterà domani con le prime prove libere al Mugello. Un appuntamento come sempre atteso da migliaia di appassionati pronti a colorare le tribune del circuito toscano e a sostenere i piloti Italiani, i quali, però, dovranno vedersela col solito Marc Marquez. Inevitabile che sia lui il favorito e non tanto (o meglio non solo) perché è il leader del Mondiale. Lo spagnolo sbarca in Italia da protagonista ...

MotoGp - Marc Marquez : “Il Mugello regala un’adrenalina unica. Teniamo i piedi per terra - ottimo il vantaggio” : Marc Marquez si presenta al Mugello da leader del Mondiale ed è naturalmente il grande favorito in vista del GP di Italia, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha vinto sul tracciato toscano in tutte le tre classi e vuole naturalmente aumentare il bottino per prendere definitivamente il largo in classifica generale. Il pilota della Honda è carico e infatti alla vigilia ha dichiarato che “il Mugello regala un’adrenalina unica. ...

