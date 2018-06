MotoGp Italia | Iannone | ' Sono veloce e contento Spero Pirro tutto ok'

MotoGp Italia - Iannone il più veloce anche nelle seconde libere : Roma, 1 giu. , askanews, Due bandiere rosse nella seconda sessione di libere sul circuito del Mugello per il Gp d'Italia in programma domenica: Due le bandiere rosse: una per l'incidente a Pirro, l'...

MotoGp - GP Italia 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Comanda ancora Andrea Iannone! Marquez è terzo - Andrea Dovizioso 12° : C’è ancora Andrea Iannone al comando della classifica dei tempi al termine delle prove libere 2. Il pilota della Suzuki, dopo aver chiuso in testa la sessione del mattino, si è ripetuto nel pomeriggio, abbassando il limite fino al tempo di 1’46?735. Un crono notevole, ottenuto con una combinazione di gomma dura-morbida, a pochi decimi dalla pole dello scorso anno e al record dello stesso Andrea, che la dice lunga su quanto bene si trovi su ...

MotoGp : Italia - Pirro in ospedale : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 1 GIU - Michele Pirro verrà trasportato all'ospedale di Careggi a Firenze in elicottero per effettuare una serie di esami fra i quali una Tac e una risonanza magnetica. ...

MotoGp - Qualifiche GP Italia 2018 (sabato 2 giugno) : programma - orari e tv : Sabato 2 giugno le Qualifiche del GP d’Italia 2018, sesta prova del Motomondiale, andranno in scena sul tracciato toscano e le attese per i colori Italiani sono molte. Nella classe regina, Andrea Dovizioso, reduce dai due brutti stop di Jerez e Le Mans, vorrà riscattarsi su una pista molto ben conosciuta dalla Ducati. Il forlivese, vincitore l’anno scorso, vorrà rispondere, infatti, all’avanzata dell’asso spagnolo Marc ...

LIVE MotoGp - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Tutti a caccia di Andrea Iannone. Dovizioso per confermarsi - Valentino Rossi per risalire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Italia di MotoGP. Il più veloce stamattina è stato Andrea Iannone, che ha staccato i rivali di mezzo secondo. Il pilota della Suzuki ha cominciato alla grande il weekend del Mugello, al pari della Ducati, che ha piazzato in seconda posizione un sorprendente Michele Pirro e in terza Andrea Dovizioso. Il forLIVEse ha lavorato sul passo, fin qui in linea con quello di Marc ...

MotoGp – Pirro secondo nelle Fp1 del Gp d’Italia : “contento - ma c’è ancora qualcosina da fare” : Michele Pirro secondo nelle Fp1 del Gp d’Italia: il collaudatore Ducati parte subito forte al Mugello Ottima prestazione di Michele Pirro oggi nella prima sessione di prove libere del Gp d’Italia. Il pilota Ducati, che corre al Mugello grazie ad una wild card, ha chiuso le Fp1 italiane al secondo posto, dietro solo al connazionale Andrea Iannone, che lo ha beffato nel finale. LaPresse/Alessandro La Rocca Intervistato dai microfoni ...

MotoGp - GP Italia 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Andrea Iannone batte il primo colpo al Mugello. Andrea Dovizioso terzo - Valentino Rossi ottavo : Tre Italiani nelle prime tre posizioni delle prove libere 1 del GP d’Italia. Il miglior tempo è di Andrea Iannone, che ha staccato tutti i rivali piazzando un tempo di 1’47″253, nettamente il più veloce del gruppo nella mattinata del Mugello. Il pilota della Suzuki ha trovato il miglior giro proprio nel finale, montando la gomma morbida al posteriore, unico ad adottare questa soluzione per l’attacco al tempo. Gli altri si ...

MotoGp Italia - Petrucci : «Vorrei una moto ufficiale e italiana» : SCARPERIA - A tenere banco è soprattutto il mercato piloti anche durante il weekend del Mugello. Danilo Petrucci è uno dei piloti che deve definire il proprio futuro, in bilico tra Ducati e Aprilia. ...