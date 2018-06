MotoGP | Italia Cinque temi per il week-end del Mugello

MotoGP - GP Mugello : la diretta delle prove libere dal Gran premio d'Italia : 1 Jun 09:11 1 A. CANET 1:59.622 2 P. OETTL +0.465 3 J. MARTIN +0.838 4 T. SUZUKI +1.005 5 N. ANTONELLI +1.013 6 A. MIGNO +1.150 7 A. NORRODIN +1.327 8 F. DI GIANNANTONIO +1.334 ...

Pronostico MotoGP/ Gp Italia 2018 Mugello - Nico Cereghini : Dovizioso può vincere - ma Marquez… - esclusiva - : Pronostico MotoGP: Gp Italia 2018 Mugello, parla Nico Cereghini: Dovizioso può vincere, ma Marquez resta il punto di riferimento. Valentino Rossi…

LIVE MotoGP - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d’Italia di MotoGP. Al Mugello inizia il weekend della classe regina. Ci sarà la solita grande atmosfera ad accogliere i piloti. Soprattutto i due idoli di casa, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Il primo è reduce da due gare negative e qui non può più sbagliare: deve cominciare a racimolare punti e provare a vincere, su un circuito su cui è riuscito a trionfare un anno ...

MotoGP - GP Italia Mugello 2018 : prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv. Il programma completo : Oggi, 1° giugno, primo giorno di prove sul circuito del Mugello (Italia), sesto appuntamento del Motomondiale 2018. Nella classe regina, Marc Marquez punta a centrare il bersaglio grosso anche nel round di casa di Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Il pilota spagnolo, reduce dal doppio successo in Spagna e in Francia, è fermamente intenzionato a centrare il tris e ad infliggere un duro colpo alle aspirazioni dei propri rivali. Da par loro il ...

Diretta MotoGP/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live : cronaca e tempi (GP Italia 2018 Mugello) : Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Italia 2018 Mugello: cronaca e tempi delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 1 giugno).(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 01:15:00 GMT)

MotoGP - GP Italia. Mugello : bellezza - profumi - emozioni - storia e storie : Esci dall'autostrada a Barberino e profumi, colori, forme ti stordiscono dolcemente. Per andare al Mugello vale quasi la pena di perdersi un po', di dare retta al navigatore quando vuol fare l'...

MotoGP Italia - Iannone : «Il mio futuro con Suzuki si interromperà al termine del 2018» : SCARPERIA - La notizia era nell'aria, ma ora è arrivata la conferma. Andrea Iannone nel 2019 non sarà più un pilota della Suzuki. Lo ha annunciato lo stesso abruzzese in conferenza prima del weekend ...

MotoGP - Marc Marquez sfida : “non ho paura dei tifosi italiani” : Si avvicina il nuovo appuntamenti di MotoGp, si corre il gran premio del Mugello. Tanti i tifosi italiani ma Marc Marquez non teme nessuno: “Temo l’ambiente ostile e i tanti tifosi di Rossi? Per nulla. Mi metto i tappi nelle orecchie, il casco e via! In pista si sente molto poco l’ambiente circostante”, sono le parole riportate da Marca. Sulla gara: “Il Mugello mi piace, andrò lì a divertirmi, spero di avere un buon ...

MotoGP - Petrucci ha le idee chiare : “l’anno prossimo sarò su una moto italiana - vedremo se sarà rossa o nera” : Intervenuto in conferenza stampa, Danilo Petrucci ha svelato le sue sensazioni in vista del Gp del Mugello soffermandosi anche sul suo futuro Un podio a Le Mans per presentarsi al Mugello sicuro dei propri mezzi, un risultato esaltante che permette a Danilo Petrucci di guardare con fiducia alla gara italiana. L’obiettivo per il ternano è quello di arrivare più in alto possibile, provando a convincere la Ducati a scegliere lui come ...

MotoGP - GP Italia. Mugello - quindici curve nella storia : Le due pieghe, tra le più famose del mondo, prendono il nome dalla strada che porta alla pista e che, da tempo immemore, per la sua elevata pendenza e la conseguente difficoltà a farla nei tempi ...

MotoGP Mugello Italia 2018 - tutte le info : orari - risultati prove - qualifiche e gara - : TUTTI AL Mugello Con il Gran Premio d'Italia 2018 la Moto GP riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Francia. Sul circuito Italiano del Mugello la sfida si riaccende a partire da ...

MotoGP - GP Italia 2018 : prove libere al Mugello - venerdì 1° giugno - . Programma - orari e tv : Il campione del mondo in carica è il grande favorito anche al Mugello , dopo anche i tempi messi a segno nei test di qualche settimana fa, con la Ducati prima sfidante. Si annuncia, invece, un ...

MotoGP - GP Italia 2018 : prove libere al Mugello (venerdì 1° giugno). Programma - orari e tv : Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio d’Italia 2018 del Motomondiale. Le tre classi scendono in pista al Mugello per le prime sessioni di prove libere in Programma (due per ogni categoria) e inizieranno a farci capire i reali valori in campo nella consueta spettacolare cornice di pubblico del tracciato toscano. In MotoGP, per esempio, capiremo se i nostri alfieri, da Andrea Dovizioso a Valentino Rossi, da Danilo Petrucci ...

MotoGP Italia - Pirro : «Sarà una gara molto importante per me» : Correre in questo campionato è la cosa che mi piace di più al mondo e voglio ringraziare Ducati per l'opportunità di poter affiancare gli altri due piloti del Team. Sarà una gara molto importante per ...