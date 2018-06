Motogp | GP Mugello | la diretta delle prove libere dal Gran premio d' Italia

Pronostico Motogp/ Gp Italia 2018 Mugello - Nico Cereghini : Dovizioso può vincere - ma Marquez… - esclusiva - : Pronostico MotoGP: Gp Italia 2018 Mugello, parla Nico Cereghini: Dovizioso può vincere, ma Marquez resta il punto di riferimento. Valentino Rossi…

Motogp - GP Mugello. Rossi : 'Disegno la moto che sognavo da bambino' : Anche Valentino Rossi aveva il suo sogno: correre in moto e diventare il pilota più veloce nel mondo. Per vivere questo sogno già da bambino, Valentino si divertiva da piccolo a disegnare moto e ...

Motogp - GP Mugello 2018 : news live dalla conferenza : Andrea Dovizioso , Ducati, : "Arriviamo in una situazione completamente diversa rispetto all'anno scorso, siamo lontani da Marquez, ma siamo più competitivi, il livello dei piloti è davvero alto, nei ...

Motogp | Gp Mugello : Jorge Lorenzo - 'Mi reputo un campione e avrò una moto competitiva' : Qualcuno nel paddock aveva messo in discussione anche la sua partecipazione al prossimo campionato del Mondo della Top Class. ' Innanzitutto posso dire che il prossimo anno sarò ancora in pista. avrò ...

Motogp Dovizioso : "La frenata al Mugello ci aiuta - ma gli altri sono vicini" : Dovizioso si presenta al Mugello, che l'anno scorso fu lo spartiacque della sua stagione, con la necessità di ricucire il grande gap con il vertice della classifica, lontano 49 punti, sapendo che non ...

Motogp - GP Italia. Mugello : bellezza - profumi - emozioni - storia e storie : Esci dall'autostrada a Barberino e profumi, colori, forme ti stordiscono dolcemente. Per andare al Mugello vale quasi la pena di perdersi un po', di dare retta al navigatore quando vuol fare l'...

Motogp Mugello - Rossi : «La Yamaha qui ha sempre funzionato bene» : Il Dottore qui non vince dal 2008, anche se i suoi numeri su questo circuito sono da record: il nove volte campione del mondo qui ha collezionato sette vittorie di fila dal 2002 al 2008 in MotoGp, ...

Motogp – Dovizioso carico e motivato per il Mugello : “dobbiamo iniziare a conquistare punti” : Le sensazioni di Andrea Dovizioso in vista della gara di domenica al Mugello: le parole del forlivese della Ducati nella conferenza stampa del Gp d’Italia Il weekend del Mugello è ufficialmente iniziato. I piloti della MotoGp hanno incontrato la stampa questo pomeriggio per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Gp d’Italia. Andrea Dovizioso arriva alla sua gara di casa dopo due pesanti zero, che, aggiunti alla vittoria ...

Motogp – Marquez - la caduta ai test del Mugello e la somiglianza con Shawn Mendes : “mi piacerebbe incontrarlo” : Marc Marquez pronto per il Gp del Mugello: dalla caduta ai test sulla pista italiana alla somiglianza con Shawn Mendes. Le parole dello spagnolo in conferenza stampa Il weekend del Mugello è ufficialmente iniziato. I piloti della MotoGp hanno incontrato la stampa questo pomeriggio per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Gp d’Italia. Reduce da tre vittorie consecutive, Marc Marquez arriva alla gara italiana con fiducia e ...

Motogp - GP Italia. Mugello - quindici curve nella storia : Le due pieghe, tra le più famose del mondo, prendono il nome dalla strada che porta alla pista e che, da tempo immemore, per la sua elevata pendenza e la conseguente difficoltà a farla nei tempi ...

Andrea Dovizioso al Mugello consapevole della velocità della sua Desmosedici: il forlivese pronto a battagliare al Gp d'Italia Tra poco più di un'ora la conferenza stampa dei piloti al Mugello! Il weekend del Gp d'Italia è finalmente iniziato. Lo scorso anno la vittoria di Dovizioso ha dato la svolta al campionato, dando al ducatista la carica giusta per lottare per tutto il 2017 contro uno straordinario Marc Marquez per il ...