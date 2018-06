MotoGP - Gp Mugello Day 1 | Iannone | ' Sono un pilota con talento e tornerò a vincere'

MotoGP - brutto incidente per Pirro al Mugello : trauma cranico e contusioni - ma la Tac rassicura : Il ducatista trasportato in ospedale a Firenze, riscontrato un piccolo versamento addominale e nessuna frattura: resta in osservazione

MotoGP - GP Italia Mugello 2018 : come vedere le qualifiche in tv. Il programma e gli orari su Sky e TV8 : Sabato 2 giugno si disputeranno le qualifiche del GP d’Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito del Mugello scatta la caccia alla pole position, si definisce la griglia di partenza della gara di domani che si preannuncia altamente appassionante e avvincente su un tracciato molto amato dai piloti e che ha fatto la storia delle due ruote. Sul tracciato toscano i sorpassi sono possibili e ci sono diverse staccate ...

MotoGP - analisi prove libere GP Mugello 2018 : Andrea Iannone impressiona - la Ducati si lecca le ferite - bene la Yamaha - la Honda è solo Marquez : Il fatto che si possa parlare di quanto successo oggi al Mugello a livello di tempi e prestazioni è già di per sè una nota positiva di questo venerdì del Gran Premo d’Italia della MotoGP. L’incidente occorso a Michele Pirro (Ducati) poteva davvero stravolgere ogni ragionamento. La wild card del team di Borgo Panigale è andata a schiantarsi ad oltre 340 chilometri orari rovinando pesantemente sull’asfalto della curva San Donato. ...

MotoGP - terribile volo di Pirro nelle libere del Mugello a 350 Km/h : MotoGP , Michele Pirro protagonista di uno spaventoso incidente durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia. Al delicato passaggio della Curva 1, la San Donato, dove si arriva ...

MotoGP Mugello 2018 - la terribile caduta di Michele Pirro : Paura per Michele Pirro caduto nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran premio d'Italia sul circuito del Mugello. Il pilota pugliese è stato sbalzato dalla sella con la moto fuori ...

MotoGP - GP Mugello. Michele Pirro - la fotosequenza dell'incidente : Attimi di paura al Mugello, quando le secondo Libere sono state sospese dopo il terribile incidente di Michele Pirro. Il pilota ha perso il controllo della sua Ducati alla staccata della San Donato, ...

MotoGP – Dalla caduta di Pirro al miglior tempo nelle Libere - Iannone soddisfatto al Mugello : “Michele? L’ho visto volare” : Le sensazioni di Andrea Iannone al termine della prima giornata di prove Libere del Gp d’Italia: il campione di Vasto commenta anche la terribile caduta di Pirro E’ Andrea Iannone il più veloce al termine della prima giornata di prove al Mugello. Il pilota della Suzuki ha chiuso in testa entrambe le sessioni di prove Libere del Gp d’Italia (QUI i TEMPI), iniziando quindi al meglio il weekend di gara italiano, davanti al suo ...

MotoGP Mugello - caduta e politrauma per Pirro durante le libere : TORINO - Michele Pirro , vittima di un brutto incidente nel corso della seconda sessione di prove libere della MotoGp al Mugello , ha subito un trauma encefalico, toracico, lombare e addominale e una ...

MotoGP Mugello : Presentazione Weekend 1-2 e 3 giugno 2018 : Il MotoGP approda in Italia, al Mugello. In questo primo Weekend di giugno chi vincerà il titolo? Potremo “sognare” un podio tricolore? Staremo a vedere. Intanto oggi, si inizia con le prime due sessioni di libere Dopo il GP di Francia, a Le Mans, la competizione della classe regina delle due ruote arriva in Italia, al Mugello. Inutile negare il sogno della maggior parte dei simpatizzanti e appassionati di questo sport: poter ...

MotoGP Libere2 Mugello - Iannone si ripete; Morbidelli ok - Dovizioso solo 12° : Seconda sessione di Libere tormentata al Mugello, con due bandiere rosse: una per il terribile volo di Pirro, portato in ospedale per accertamenti dopo aver rimediato vari traumi, ma non gravi, per la ...

MotoGP - GP Mugello. Andrea Dovizoso : 'Iannone? Volevo più rispetto' : Questo anche grazie ad interviste esclusive, come quella realizzata da Antonio Boselli ad Andrea Dovizioso, che andrà in onda stasera alle 19 su Sky Sport MotoGP HD , canale 208, . Lo speciale, dal ...

MotoGP Mugello 2018 - ancora Iannone nelle libere 2. Risultati e tempi : L'abruzzese si ripete dopo l'exploit del pomeriggio Motogp Mugello 2018, orari tv , diretta Sky e Tv8, Il calendario della Motogp 2018 CLASSIFICA PILOTI - COSTRUTTORI

MotoGP - prove libere dal Mugello 2018 : 1° Iannone - 2° Vinales - 3° Marquez : 1 Jun 15:35 La Moto2 chiude il venerdì di libere: iniziati i 45 minuti in pista. 1 Jun 15:20 libere 2 MotoGP, la top ten: 1 A. Iannone 1:46.735 2 M. VI'ALES +0.387 3 M. Marquez +0.483 4 J. ...

MotoGP – Terminate le Fp2 al Mugello : Iannone fa la voce grossa - Pirro in ospedale [TEMPI] : Andrea Iannone davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia. Pirro trasportato in ospedale a Firenze Una seconda sessione di prove libere anomala, oggi pomeriggio al Mugello. Le Fp2 del Gp d’Italia hanno visto sventolare ben due volte la bandiera rossa per alcuni inconvenienti in casa Ducati. A far preoccupare è stata la terribile caduta di Michele Pirro, trasportato in ospedale a Firenze, mentre ...