MotoGP | GP Italia 2018 | risultato e classifica prove libere 2 Comanda ancora Andrea

MotoGP : Italia - Pirro in ospedale : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 1 GIU - Michele Pirro verrà trasportato all' ospedale di Careggi a Firenze in elicottero per effettuare una serie di esami fra i quali una Tac e una risonanza magnetica. ...

LIVE MotoGP - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Tutti a caccia di Andrea Iannone. Dovizioso per confermarsi - Valentino Rossi per risalire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Italia di MotoGP. Il più veloce stamattina è stato Andrea Iannone, che ha staccato i rivali di mezzo secondo. Il pilota della Suzuki ha cominciato alla grande il weekend del Mugello, al pari della Ducati, che ha piazzato in seconda posizione un sorprendente Michele Pirro e in terza Andrea Dovizioso. Il forLIVEse ha lavorato sul passo, fin qui in linea con quello di Marc ...