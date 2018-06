MotoGp – Feeling positivo ma quanta paura per Pirro | Valentino Rossi commenta la caduta

sportfair

: Due amici al Mugello! — feeling amused at Mugello Gran Premio D Italia MotoGP - residencemanass : Due amici al Mugello! — feeling amused at Mugello Gran Premio D Italia MotoGP -

(Di venerdì 1 giugno 2018)parla a seguito della giornata di prove libere del venerdì al Mugello: ecco le impressioni del pilota della Yamaha Dopo le prime e le seconde prove libere sul circuito del Mugello il pilota più veloce è Andrea Iannone. Il motociclista della Suzuki ha fermato il cronometro prima degli altri nella giornata di oggi. Le ottime prestazioni dell’italiano sono davvero positive in vista del Gp d’Italia che si correrà domenica. Resoconto della giornataanche perche ha concluso le prove libere di oggi con il settimo tempo ed ha parlato ai microfoni di Skydel suo venerdì sulla pista di casa. “Non male né stamattina, né pomeriggio – ha detto il Dottore – come passo sono veloce e con la moto va bene tanti. È vero però che ci sono tanti piloti con lo stesso passo. Dobbiamo lavorare in uscita soprattutto per il primo ...